Atención Primaria en Málaga: Médicos con casi 60 citas diarias y pacientes cansados de demoras

Por su parte, el SMM denuncia que hay al menos una decena de peticiones del Distrito Sanitario Málaga para crear nuevas consultas médicas (desdoblamientos) en aquellos centros más saturados de la capital, pero que no se autorizan por parte de los Servicios Centrales del SAS . Porque esos desdoblamientos hay que presupuestarlos y la Consejería de Hacienda no da luz verde. Entre los más sobrecargados están los de El Cónsul, el Limonar, Cruz de Humilladero, Teatinos, El Palo o Rincón de la Victoria. Unos por el crecimiento demográfico que han experimentado y otros por la población envejecida que tienen que atender, que demanda más asistencia.

Becerra explicaba que a las agendas de los facultativos se le saltan las costuras. Aclaraba que la Administración únicamente contabiliza las citas normales, que suelen ser unas 45 al día . Pero apuntaba que a éstas hay que sumarle los bises –que son los pacientes que se añaden a la misma hora cuando ya no hay hueco–, las de la agenda no demorable para patologías que no pueden esperar y los avisos domiciliarios que suelen surgir.

Dos décadas detrás de la demanda de 10 minutos por enfermo

Los médicos de familia enarbolan desde hace unas dos décadas la demanda de tener 10 minutos para atender a cada paciente. Una reivindicación que motivó la creación de una plataforma y decenas de movilizaciones. Sin embargo, sigue siendo “una utopía”, según criticaba un profesional.

La demanda de 10 minutos por paciente es a la vez una petición para que mejoren las condiciones laborales de los facultativos, pero también para que los enfermos tengan una mejor atención por parte de su médicos de cabecera. La sobrecarga de Atención Primaria y sus condiciones retributivas hace que no sea un nivel atractivo para los profesionales de Medicina de Familia. Estos prefieren trabajar en las urgencias hospitalarias, la sanidad privada, emigrar a otro país, irse a otra comunidad o incluso hacer la residencia (MIR)de una segunda especialidad.

De hecho, según el Sindicato Médico, apenas la cuarta parte de los facultativos de familia que terminaron el MIR en Málaga este año cogieron un contrato. La mayoría no optó por trabajar en un centro de salud. Incluso en el último examen MIR quedaron vacantes unas 200 plazas de la especialidad. “Pero no porque no guste, sino porque no es apetecible trabajar en esas condiciones de saturación”, explicaba el responsable de Atención Primaria del Sindicato Médico, José Antonio Becerra.