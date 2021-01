El Atlético de Madrid se postula para ganar la Liga este año

Llegados al ecuador de la competición de fútbol más importante del país, el Atlético de Madrid se afianza como líder de la tabla, sacando más de 10 puntos al Sevilla, cuarto clasificado, con un partido menos que sus rivales directos.

A medida que ha ido avanzando la Liga, algunos equipos ya se presentan como claros candidatos para conseguir su pase directo a Europa. Si bien es cierto, esto sería el segundo objetivo, ya que la primera parada no es otra que ganar la competición. Sabiendo esto y teniendo en cuenta que se trata de una de las temporadas más atípicas de los últimos tiempos, llegados al ecuador de la competición, el Atlético de Madrid se ha afianzado en el primer puesto, como líder indiscutible de la tabla.

Todo apunta a que, de seguir esta línea, los pupilos de Simeone se alzarán con el título de aquí a unos meses y es que los números no fallan. Ahora mismo, el cuadro dirigido por el Cholo supera al cuarto clasificado, el Sevilla de Lopetegui, en 11 puntos; mientras que lleva 10 al Barcelona que ocupa el tercer puesto y 7 al Real Madrid, segundo en la tabla.

Puntos más que suficientes para asegurarse el liderato el resto de temporada y poder alzar la copa de campeón tras varios años de sequía liguera. Lo cierto es que el juego creado por Simeone está dando muy buenos resultados hasta el momento, tal y como puede observarse en las estadísticas de Futdados. A pesar de contar con un partido menos que el resto de sus rivales más directos, los “colchoneros” tan solo han visto la derrota en una ocasión, mientras que ha empatado en otras dos, alzándose con la victoria en 15 partidos, de los 18 jugados. Sin duda, unos números de campeones.

Cifras muy buenas en cuanto a goles

Además, el buen hacer en sus partidos se traduce en su racha goleadora. El Atlético es el segundo equipo de la Liga que más golea, tan solo le supera el Barcelona con tres tantos más. Pero también es el cuadro que menos goles recibe, de ahí que su posición sea envidiable en la actualidad.

Pero, aunque el Atlético tiene nombres en su equipo realmente destacables, hay que mencionar a uno por encima de todos, se trata de Luis Suárez. Desde su llegada al club colchonero, el uruguayo ha revolucionado la plantilla, en el buen sentido de la palabra. Además de convertirse en el auténtico líder del cuadro, es el artífice de la mayoría de goles que acierta el equipo. Tanto es así, que actualmente es el pichichi liguero con 12 dianas, muy por encima del resto de jugadores que se encuentran en esta tabla.

“Huracán” Suárez y más

Si los seguidores del Atlético tenían dudas acerca del devenir del equipo este año, lo cierto es que con Suárez se han disipado. Tras un tira y afloja con el Barcelona a principio de temporada por su fichaje, la llegada del “pistolero” sin duda, ha marcado un antes y un después en los rojiblancos.

Aunque Suárez ha sido uno de los fichajes estrella del club de cara a esta Liga, no se pueden dejar atrás otros nombres que han reforzado por completo el cuadro que encabeza Simeone. De esta manera, la llegada también de Carrasco y Kondogbia han hecho que el Atlético resurja y hoy por hoy sea el líder absoluto de la Liga española.

La caída del Madrid y del Barça

Desde hace algunos años, la Liga tenía nombre y apellido, o bien se la llevaba el Madrid o, en su defecto, el Barcelona. Pero este año, ninguno de los dos equipos se encuentra en su mejor momento y se han visto rebasados por un Atlético muy serio dentro del campo, los números lo dicen todo.

Por su parte, Zidane no acierta con el 11 que le lleve a la victoria, algo que además se ha visto afectado, ya que los merengues no trajeron refuerzos a la plantilla el pasado verano. A todo ello se le suma la falta de gol y los nombres estrella del equipo, no destacan como antes.

Por otro lado, el tándem Koeman-Messi tampoco está dando los resultados esperados. La “pulga” ya mostró su descontento a principio de temporada y desde entonces, el Barcelona no levanta cabeza. Un equipo que está a medio hacer y que no ha sabido imponerse, al menos de momento, a sus grandes rivales.