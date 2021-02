El rodaje del autobús sin conductor cumple una semana de pruebas en Málaga

Un orgullo para los malagueños

“Que sea Málaga la ciudad elegida para llevar a cabo este proyecto es un motivo de alegría para todos. Hemos recibido una buena respuesta por parte de los usuarios que lo han probado”, afirma Virginia Patón, técnico de relación con los clientes de Avanza. De hecho, Patón asegura que la capital de la Costa del Sol reunía todas las condiciones idóneas para ejecutar las pruebas del proyecto que tanto está dando que hablar en malagueños y extranjeros.

Por su parte, los malagueños están encantados de que Málaga vuelva a estar a la cabeza a nivel internacional. “Es un auténtico privilegio. Málaga camina hacia el futuro, no podemos negar que avanza con la incorporación de las nuevas tecnologías”, confiesa la usuaria Marcela Pinto. Aunque Guillermo Domínguez, que probó el sábado el autobús se quejaba porque con este proyecto se suprimen varios puestos de trabajo. “En redes sociales me he dado cuenta que es la crítica general a la iniciativa, por lo demás me parece fabulosa la idea”, explica Domínguez.

Avanza recibe gracias al QR que se descarga en cada parada la opinión de todos los que se animan a probar el autobús que actualmente cumple con todo el protocolo para prevenir el contagio del coronavirus, obligando a los pasajeros a bajarse del autobús aunque vuelvan a subirse en el trayecto de vuelta.