Aviso amarillo en la costa de Málaga y previsión de precipitaciones a principios de esta semana

Esta segunda semana de junio comienza en la provincia de Málaga con una aviso amarillo en la zona de costa de la Axarquía y con probabilidades de lluvia en el interior, sobre todo en la jornada del miércoles. Según las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), no habrá grandes cambios en las temperaturas en los próximos días, hasta el fin de semana que se espera que se superen los 30 grados, tanto en el litoral como en el interior de Málaga.

Respecto a la previsión de lluvia para los próximos días, el director de la Aemet en Málaga, Jesús Riesco, ha señalado que tendrán lugar este martes y miércoles, mayormente en la zona de interior, aunque no descarta que surja algún chubasco aislado en la zona de costa (aunque serían unas lluvias poco significativas).

Aviso amarillo en la Axarquía y lluvias en zonas del interior

La Aemet anunció un aviso amarillo en la zona del litoral de la Axarquía. Riesco ha explicado que esta notificación tendrá lugar solo en la jornada de este lunes 10 de junio, desde las 13:00 hasta las 20:00 horas. Habrá vientos de oeste, con una fuerza 7, de entre 50 y 60 kilómetros por hora, con olas de una altura de entre 2 y 3 metros.

Y respecto a las lluvias, Meteorología no descarta que puedan darse precipitaciones débiles y dispersas este lunes en algunos puntos de la provincia, más probables e intensas por la tarde en las sierras. En este sentido, Riesco ha precisado que estos chubascos podrían ser de mayor entidad el martes y miércoles, especialmente esta última jornada, cuando "se alargarían durante todo el día". "Nos encontramos en una vaguada en altura, por eso la inestabilidad", ha añadido. En todo caso, no serían lluvias muy importantes y afectarían sobre todo al interior, mientras que a la costa podrían llegar "de manera aislada". El jueves ya no se esperan precipitaciones.

En cuanto a las temperaturas, hasta el fin de semana no se experimentará una subida de los termómetros en la provincia malagueña. Este lunes la capital ronda los 28 de máximas y 21 de mínimas. En principio, el jueves será el día más fresco de la semana, con 25 grados en la capital y mínimas que tal vez bajen de los 20. Pero para el sábado, el mercurio se elevará hacia los 30 grados.