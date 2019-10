El Ayuntamiento de Málaga cobrará hasta 44 euros a los patinetes por sus aparcamientos en la calle

La decisión del Ayuntamiento de Málaga de cobrar a las empresas de patinetes eléctricos por la ocupación de las calles para aparcar ya tiene forma y números. La modificación de la ordenanza fiscal que afecta a la utilización privativa o aprovechamiento especial de la vía pública incorpora como novedad una tasa de hasta 43,9 euros por cada metro cuadrado que sea destinado "a la ocupación con vehículos de cualquier tipología" y que genere un beneficio comercial. Aunque el foco se deposita sobre todo en los patinetes, también afecta a bicicletas, por ejemplo.

Un precepto que toca de ello los aparcamientos que tendrán que tener habilitadas estas firmas en diferentes zonas de la ciudad. El precio máximo se corresponde las calles incluidas en la categoría A, caso de Muelle Heredia, Plaza de la Marina, Cortina del Muelle, Plaza de la Merced, Paseo del Parque, Pasillo Santa Isabel... El canon anual se reduce a 34,86 euros el metro para la categoría B, de la que forman parte los paseos marítimos Antonio Banderas, Antonio Machado, Ciudad de Melilla y Pablo Ruiz Picasso, el Paseo de la Farola...

Para las vías del apartado C (el entorno de El Romeral-Teatinos, Paseo de Reding, Explanada de la Estación, Plaza de la Solidaridad...) el valor asignado es de 25,81 euros por metro cuadrado. La cifra final cae a los 16,76 euros el metro para la categoría D, que se asigna al resto de vías. No es la única tasa que el Ayuntamiento estudia aplicar a estas empresas, toda vez que pretende también cobrarles por el servicio de la grúa y la retirada del depósito de sus vehículos.

La incorporación de esta tarifa busca cubrir el vacío que tenía la ordenanza vigente, que no contempla una serie de actividades que vienen desarrollándose y por las que no se liquidaba la tasa. "Esto genera disfuncionalidades y denegación de ocupaciones al no poderse regularizar la liquidación correspondiente", se expone en la propuesta a la que tuvo acceso este periódico.

Aplica una tasa a las exhibiciones gastronómicas y culturales La propuesta de modificación de la ordenanza fiscal incorpora una tercera novedad de consideración. El área de Promoción Empresarial pretende cobrar por la ocupación del espacio público también a los festivales o exhibiciones de gastronomía, profesionales y culturales. Actividades que vienen a sumarse a las ferias artesanales, exhibiciones comerciales y similares, por las que sí se cobraba. La propuesta supone aumentar un 10% el precio vigente, actualizando el importe ante la proliferación de este tipo de eventos. A este se suma que se trata de ocupaciones que "conllevan un importante despliegue de medios municipales". Conforme a la propuesta la organización de una feria, festival o exhibición gastronómica, profesional, cultural, comercial y similares tendrán que abonar 863,25 euros por día por una ocupación superior a los 4.000 metros cuadrados; la cuantía se reduce a 359,79 euros/día por más de 3.000 metros; a 249,36 euros/día por más de 1.500 metros; a 143,68 euros/día por más de 1.000 metros, y a 118,75 euros/día por 500 metros.

En este sentido, la aplicación de la nueva tasa va más allá de los patinetes, ya que permite regularizar los casos de ocupación de vía pública "por parte de comercios o empresas con elementos destinados al ornato del acerado colindante al negocio, así como la ocupación del dominio público con cualquier otro tipo de instalaciones diferentes a los expositores comerciales o similares y que se ofrecen al público para prestar un servicio". Dentro de este apartado pueden incluirse macetones o jardineras, por ejemplo. La cuantía asignada para esta nueva categoría es el 50% de las tarifas que se cobran por mesas y sillas.

Otra de las variaciones introducidas en la propuesta de modificación busca favorecer la situación de los concesionarios de quioscos. En concreto bajar a la mitad la tarifa que se cobra a los puestos de caramelos y frutos secos, así como a los de venta de prensa, fotografía automática y otras actividades.

Desde el Consistorio se justifica la idea en la incidencia que tiene sobre estos negocios "la irrupción de la prensa digital y de la bajada de las ventas del resto de productos que este tipo de quioscos ofrece". Los valores que ahora se aplican son de 94,6 euros para quioscos de hasta 4 metros cuadrados en las calles A (la cifra cae a los 37 euros en las calles D); mientras que serán 106,6 euros por metro para los de más de 4.

Esta reducción, a juicio de los técnicos municipales, se ve compensada con los incrementos en los ingresos procedentes por las mesas y sillas en lo que va de año. Este concepto ha supuesto la recaudación de 433.400 euros en 2019, frente a los 327.900 del año pasado.