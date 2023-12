El Ayuntamiento de Málaga dice que los fondos europeos para la Plaza de San Pedro pasaron a la Alameda

El Ayuntamiento de Málaga, ahora, dice que los 400.000 euros de fondos europeos que se anunciaba se destinarían a la remodelación de la Plaza de San Pedro Alcántara y que, finalmente no irán a ese propósito, no se han perdido, sino que "se han movido a La Alameda".

Esta es la explicación que ha dado Carmen Casero, concejala de Urbanismo, en una comparecencia en Comisión de Pleno a petición del PSOE. Según la misma, los fondos europeos pertenecientes a los proyectos Edusi, como la energía, no se destruyen, sino que se transforman. "Este plan está aún sin cerrar, por lo que cuando la Gerencia ve que no puede cumplir en Plaza de San Pedro, lo mueve a la Alameda". Es decir, al proyecto de transformación de la Alameda Principal, que terminó en 2019.

Mariano Ruiz Araújo, concejal socialista que ha presentado las preguntas en la comparecencia, ha expuesto diferentes motivos por los que, "algo huele mal", a ojos del edil. "Primero se propone una licitación por 599.000 euros, el servicio de Programas Europeos pide que se corrijan para que se ajuste a la obtención de fondos, y se reduce a los 528.00 la licitación". Tras ello, ha seguido explicando Ruiz Araujo, "sólo se presenta una UTE y se hacen hasta tres modificaciones del plazo y otras de presupuestos, que lo elevan hasta los 581.000 euros, una cifra muy parecida a la primera".

A esto, se suma, según lo expuesto por el socialista, que en los expedientes, "no se incluye en la vista de expediente a dónde han ido los fondos europeos que se anunciaban, además de que, a pesar de que sabían que no contaban con financiación europea, seguían anunciándolo de esta manera". Además, ha preguntado con qué fondos se financia esta obra, debido a que no aparece en los Presupuestos del Ayuntamiento ni de la Gerencia en este año o los anteriores.

Esta es la única pregunta a la que ha respondido Casero, que ha asegurado que la financiación de la remodelación de la plaza parte en su totalidad de la Gerencia de Urbanismo y, sin responder a las demás cuestiones, a lo que ha sumado que "cuando cierre el programa Edusi, Málaga será una de las ciudades que más porcentaje haya ejecutado" y que "la información de en qué se ha gastado exactamente deberá pedirla al área de Economía y Fondos Europeos".

Ha finalizado pidiendo al concejal socialista que "si piensa que hay algo turbio u oscuro, vaya a los tribunales", sumando que estas modificaciones y trasvases están permitidos y que es el propio Gobierno de España quien le debe dar luz verde.