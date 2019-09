El Ayuntamiento de Málaga da por cerrado el proyecto de Carretería sin el consenso total de los vecinos

Casi dos años después de que se abriese el proceso participativo para perfilar el diseño de reurbanización del eje Carretería-Álamos, la discusión queda cerrada sin un acuerdo total sobre el modelo. Ambas calles, de no mediar cambio radical, tendrán plataforma única, de manera que la calzada central, por la que se permitirá un tráfico restringido, y las aceras queden al mismo nivel.

La solución urbanística hace valer las últimas versiones puestas sobre la mesa por el Ayuntamiento de Málaga, avaladas por una parte de los vecinos del casco histórico, pero colisiona de manera clara con la expresión de otras asociaciones vecinales del Centro. Representantes de estas últimas se agarran a que dar forma a una calle sin escalón abrirá la puerta de par en par a la ocupación de los espacios peatonales por parte de los camiones de carga y descarga, coincidiendo con el comportamiento ya conocido en otros espacios de la almendra también reurbanizados con fondos europeos.

En el intento de rebajar la negativa a esta actuación, técnicos de Urbanismo han informado de que se han introducido variantes en la propuesta. Las mismas pasan por incorporar árboles y mobiliario urbano en la acera norte, de manera que sea "imposible" su ocupación por los vehículos. En el caso del lateral sur, han aludido a la existencia ya se una plataforma de servicio que estará ocupada por aparcamientos para residentes, reserva de carga y descarga, paradas de autobús y taxi...

"Defenderé hasta la muerte que Carretería y Álamos tenga plataforma única", ha expresado Antonio César, presidente de la asociación Málaga Vecinos Centro, quien ha apuntado que la existencia de un desnivel no impide ya que los camiones se suban a la acera. Frente a su argumento, desde la Asociación Centro Antiguo han recordado la experiencia que puede verse todo los días en el casco antiguo. Algo en lo que coincidió Alfredo de Pablos, presidente de Málaga Accesible. "La plataforma única es un gran logro para las personas con discapacidad; los problemas vienen del uso de la misma", ha afirmado.

La séptima reunión de debate sobre Carretería, incluido en los fondos Edusi, ha vuelto a dejar ver momentos de tensión entre los asistentes, así como la premura con la que el Ayuntamiento empieza a afrontar el proyecto. Muestra de ello ha sido el detalle aportado por el responsable de los fondos europeos del Consistorio, en Pedro Marín Cots, señalando que la tramitación que aún tiene por delante la intervención no parece posible pensar en el inicio de los trabajos antes de finales de verano del año que viene. El límite del que dispone el Ayuntamiento para acabar esta obra es 2023.

"El proyecto tiene que aprobarlo la Junta de Gobierno Local y después hay que enviarlo a Cultura; tenemos su compromiso de que en dos meses va a informarlo; después tendrá que licitarse, lo que puede durar cuatro meses; pensemos que la adjudicataria podría firmar contrato dentro de nueve o diez meses", ha señalado.

En su intervención, en la que ha vuelto a cuestionar de manera clara ciertos modelos de ocupación de la vía pública, como el de la plaza de Las Flores, Marín ha aclarado que si bien lo deseable es contar con el aval de los vecinos, no es elemento imprescindible para seguir adelante. "Se ha dicho que si los vecinos no están de acuerdo pueden recurrir a la UE; no es así, es una falacia; quien tiene la potestad de aprobar el proyecto es la Junta de Gobierno Local, que puede decir que llevamos caso dos años de debate y tirar para adelante", ha afirmado, advirtiendo incluso del riesgo de que quede comprometida la financiación comunitaria por el retraso en los trabajos.

Dos de los asuntos que sí han logrado el acercamiento entre las partes son el del diseño final de la Tribuna de los Pobres, y la negativa a que se autoricen nuevas terrazas de negocios de hostelería en el eje. La apuesta por rebajar el tráfico de paso, para lo que se contará con varios puntos de filtro y control, dejará en casi un 20% la intensidad diaria actual.,