El Ayuntamiento aprobará 14 años después de ser exigido un plan de subvenciones

El punto que no fue aprobado era el que apostaba por limitar a un máximo del 5% del dinero previsto para subvenciones aquellas que se concedan de manera nominativa. Ni tampoco el apartado en el que se quería acotar el tipo de actuaciones culturales que pudieran ser objeto de estas aportaciones municipales. Al respecto, el concejal de Economía, Carlos Conde, expuso que de limitarse el dinero a usar en subvenciones nominativas podrían verse afectadas organizacones no gubernamentales que realizan tareas sociales.

Censuran al equipo de gobierno con los "falsos autónomos"

La denuncia sobra la vinculación laboral de los "falsos autónomos" con el Ayuntamiento de Málaga y las numerosas denuncias laborales interpuestas por estos volvió a ser objeto de debate en la Comisión de Economía y Hacienda. El peso de los votos de los grupos de la oposición permitió que saliese adelante la petición realizada por Málaga para la Gente, en forma de moción, para que se censurase la actuación del equipo de gobierro del PP en este asunto. En concreto, según el texto, "por su opacidad, su voluntad de ocultamiento, falta de transparencia y secretismo". Según los datos manejados por el portavoz de Málaga para la Gente, Eduardo Zorrilla, no desmentidos por el edil de Economía, Carlos Conde, se cuentan 36 casos de "falsos autónomos", en un "fraude" que ha costado a las arcas municipales más de 500.000 euros en cuoras de la Seguridad Social y más de 100.000 euros en indemnizaciones por despido. "Los falsos autonómos no nacen, se hacen", dijo Conde, quien aseguró que esta situación no es única en el Consistorio. "Lo que ocurre no es nada que no ocurra en oras tantas administraciones pública", dijo.