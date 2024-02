Benalmádena y Málaga adelantan a Benidorm y Barcelona como las ciudades con mayor ocupación hotelera de la península en 2023

Turistas durante todo el año y casi hasta marcar el lleno. Benalmádena y Málaga capital son las dos ciudades de la península con mayor ocupación hotelera media en 2023, rebasando a Benidorm o Barcelona, que ostentaban los primeros puestos –excluyendo las ciudades canarias– en 2022 o 2019, años sin restricciones por el Covid.

Según datos del INE recogidos por la patronal hotelera Hosbec, Benalmádena consiguió un 82,1% de ocupación hotelera media durante todo el año, más que ninguna otra ciudad de la península, justo en el siguiente escalón se sitúa Málaga con un 81,2% de media. Por delante, sólo se encuentran las ciudades canarias de Teguise –la única que supera el 90% de ocupación media–, Tias, Adeje, Yaiza, Arona, San Bartolomé de Tirajana, Mogán y Puerto de la Cruz.

Esto supone un cambio respecto a los últimos años, en los que Benidorm y Barcelona venían liderando las estancias en relación con la oferta hotelera disponible. En 2023, la ciudad alicantina alcanzó el 80% de ocupación, mientras que la ciudad condal la rozó.

El año pasado, sin embargo, Benidorm fue la ciudad peninsular con mayor ocupación, con un 76,3% y Málaga quedó en segunda posición, a 0,5 puntos porcentuales. Se confirma así el sorpasso a Barcelona, que era líder en la etapa previa a la pandemia con una ocupación hotelera del 80,28%. Por detrás de ella, se situaba Málaga con el 78,65%. Málaga ha crecido, de esta manera, tres puntos, mientras que la ciudad condal perdía uno. Antes de 2023, Benalmádena estaba varios puestos por detrás de estas capitales.

Ahora, a aumentar el gasto medio y "aspirar a la excelencia"

Desde los consistorios de Benalmádena y Málaga, como no podía ser de otra forma, aseguran estar "muy satisfechos con estos datos", pero mantienen viva la ambición por mejorar. Los concejales del ramo apuntan ahora en una misma dirección, aumentar el gasto medio y aspirar a la excelencia.

Presi Aguilera, la titular de Turismo de Benalmádena, sigue mirando hacia arriba "aquí siempre se va a más, en vamos a apostar por seguir mejorando la ciudad. Si no conseguimos que la ciudad ofrezca a los vecinos la seguridad, limpieza, playas (que cuentan con un gran aumento en nuestros presupuestos), si no conseguimos mejorar la ciudad, acabará afectando al turismo".

Por eso, asegura, en Benalmádena "hemos destacado por buscar la excelencia, sobre todo para el turismo de familias; pero también vamos a hacer mucho hincapié en el deportivo, el cultural y en nuestro puerto deportivo".

Sobre los mercados que están entre ceja y ceja del municipio se encuentran el nórdico, "hemos apostado por una feria de Helsinki, no sólo el finlandés, todo el norte de Europa nos parece muy interesante; su gasto en la ciudad es siempre alto y sus estancias son largas, en el caso de los finlandeses de 20 a 25 días". Pese a ello, no renuncia a otros mercados, "hemos conseguido la visita de 16 turoperadores polacos, que es un turismo que está creciendo en Europa" y "sería estupendo que atrajésemos a norteamericanos y japoneses, que siempre vienen con un poder adquisitivo alto y estancias más largas".

Por eso, incide, que no todo es la ocupación hotelera "no son sólo las pernoctaciones, hay que ver qué rendimiento y qué tiempo de estancias dejan luego en los hoteles". Considera Aguilar, además, que la oferta de Benalmádena es "muy importante, tenemos un hotel de cinco estrellas y muchos de cuatro. No tenemos falta de oferta de calidad en sí, aunque estaría bien tener algún hotel más de cinco estrellas".

En la búsqueda de hoteles de la máxima calidad lleva bastante tiempo Jacobo Florido, edil malagueño, que tiene como fijación el asalto a los mercados asiáticos y estadounidense para poder conseguir rebasar las tres noches de pernoctación media a la vez que sube el gasto.

Sin embargo, no son los únicos mercados que mira el Ayuntamiento de Málaga, "el centroamericano, el alemán o el suizo están creciendo en gasto también de una manera considerable". Aunque es el americano y el asiático lo que se está "convirtiendo en una prioridad". Para ello, avisa, hace falta encontrar la excelencia y un trato distintivo al visitante. "El asiático busca una forma de trato diferente, nuestros hoteleros están bien formados para ello, pero hay que seguir en esa línea. Si queremos ir a por los mercados coreano, japonés o chino, que en Málaga no estamos tan acostumbrados, hay que seguir apostando por eso".

Pese a la búsqueda por atraer a más visitantes, Florido valora positivamente los datos recibidos, "si tienes un número elevado de ocupación, y estamos creciendo, te hace ser muy optimista de cara al futuro".