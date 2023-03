Bosque Urbano Málaga presenta nuevas alegaciones contra el proyecto de descontaminación de los terrenos

La plataforma Bosque Urbano Málaga presenta nuevas alegaciones a la Junta de Andalucía por el proyecto de descontaminación de los antiguos depósitos de Repsol. El pasado 24 de febrero reclamó a la administración que se diese respuesta motivada a sus alegaciones n relación con el expediente de recuperación voluntaria de la calidad del suelo del sector norte de los terrenos de Repsol.

El escrito de Bosque Urbano Málaga señala el incumplimiento de la Administración por no responder a las alegaciones presentadas por el colectivo vecinal. Bosque Urbano Málaga denuncia que, en la propuesta de resolución presentada por la entidad autonómica, no consta la emisión de ningún informe y recalca que la citada propuesta de resolución no incorpora un análisis de tales alegaciones. Bosque Urbano Málaga entiende que se repite el error que causó la nulidad de la resolución anterior y que dio lugar a que se aceptara el recurso de alzada que presentó. En consecuencia, la plataforma ciudadana solicita que el expediente se retrotraiga al momento en que se deben presentar dichos informes por parte de la Administración autonómica.

Esto no tiene por qué tener consecuencias sobre el proceso de enajenación de la parcela en el que sólo se ha quedado una empresa pujando por los terrenos, pero sí puede hacer más largo y costoso el proceso de urbanización de la parcela. "El alcalde sabe que es una patata caliente y que cada vez más gente quiere un parque, por eso quiere quitárselo de en medio, el terreno se puede vender, pero el licitador tendrá que asumir el riesgo del proceso de descontaminación", asegura Pedro Francisco Sánchez, portavoz de la Plataforma.En su escrito de alegaciones, Bosque Urbano Málaga insiste también en que el Ayuntamiento de Málaga ha incumplido su deber de actuar de oficio en la declaración de los suelos como contaminados, deber que no decae al haberse presentado un proyecto de recuperación voluntaria de los suelos. En este sentido, afirma: “A la vista de la reglamentación referida, es evidente que el Ayuntamiento de Málaga debió y debe actuar incoando el pertinente expediente y adoptando las resoluciones correspondientes a la gravedad del problema, sin perjuicio del expediente de descontaminación en trámite”.El colectivo vecinal reitera que no se debe actuar en estos suelos sin evaluar en profundidad la afectación del freático. Por ello, remarca que es imperativo el informe de la Administración Hidráulica, que es la competente. Bosque Urbano Málaga considera que ese informe no puede suplirse, como así se ha hecho, por un escrito que remite a los informes de las compañías consultoras.Por último, Bosque Urbano Málaga recuerda que la mayor parte de los terrenos de la antigua Repsol estaban ocupados y destinados a la actividad de almacenamiento de hidrocarburos, no solo la zona norte que es objeto del proyecto de descontaminación, sino también las zonas centro y sur, que no son objeto de dicho proyecto de recuperación y donde los informes aportados reconocen la presencia de hidrocarburos tanto en el suelo como en el agua.