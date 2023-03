Busca testigos de un accidente del que un ciclista huyó tras embestirle en Málaga

"La Policía me ha dicho que no hay nada que hacer. Tengo todas las de perder por ser un ciclista que se fugó, pero sería indignante que esto quedara como si no hubiera pasado nada". Luis Durán, un peluquero de Málaga, busca a los posibles testigos de un accidente de tráfico en el que el conductor de una bicicleta lo embistió durante la madrugada del sábado cuando circulaba a bordo de su motocicleta. Al estrellarse contra la mediana, asegura, perdió el conocimiento y no recuerda nada sobre lo qué ocurrió después, pero sí tiene constancia de que un vehículo de la marca BMW con cuatro chicas detuvo su marcha para auxiliarle.

Eran las 2 de la mañana. Luis regresaba esa noche del Centro a bordo de una Sym Simphony de 125 centímetros cúbicos. Lo hacía por el cruce entre la avenida de la Paloma con Carretera de Cádiz, un tramo sin peligro por el que había pasado decenas de veces. Estaba parado mientras el semáforo se ponía en verde cuando sospechó de una maniobra extraña por parte de un ciclista. Se apartó hacia la izquierda, pero, según su testimonio, la bicicleta "de repente se le echó encima". "No lo atropellé y tampoco lo pude esquivar. Me tiró de la moto. Iba con mi casco puesto, circulando por el carril que debía", relata la víctima, que cayó al suelo y se golpeó frontalmente contra la mediana. "Estuve una hora inconsciente. Mi pareja, que iba de copiloto y también cayó al suelo, se quedó en shock al ver que echaba tanta sangre y no pudo hacer nada. Vio que yo no reaccionaba", explica. El ciclista, subraya, se había dado a la fuga mientras él quedó malherido.

La nariz fracturada y politraumatismos

Cuando recuperó el conocimiento, Luis iba ya en una ambulancia, camino del Hospital Clínico de Málaga, con politraumatismos. Tiene la nariz fracturada, tres dientes rotos y lesionadas una rodilla y el pie izquierdo. "Todavía sigo echando coágulos de sangre por la boca", detalla.

Luis denuncia las trabas que hasta ahora ha tenido que sortear para presentar la denuncia en la Comisaría. Según su versión, él mismo ha "investigado" qué cámaras de seguridad hay instaladas en la zona del siniestro a fin de localizar al conductor de la bicicleta, aunque todavía, cree, las imágenes no han sido requeridas por la Policía.

La víctima ha puesto el caso en manos de un abogado, Rafael Muriel, para esclarecer lo sucedido, pero denuncia que ni siquiera él ha podido acceder todavía al atestado que la Policía Local elaboró la noche de autos. "Nos han comentado que ya ha pasado al Juzgado de Instrucción 14. Es incomprensible que no tengamos ese documento", critica el letrado en declaraciones a este periódico.

Espera que se investigue el accidente al considerar que el ciclista huido pudo incurrir en un delito de omisión del deber de socorro, además de haber cometido una infracción administrativa.