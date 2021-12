La Casa Invisible acusa al Ayuntamiento de Málaga de "mentir en relación a los informes técnicos"

La Fundación de los Comunes como gestor de La Casa Invisible ha asegurado en una rueda de prensa este jueves que el Ayuntamiento de Málaga "miente en relación a los informes técnicos" emitidos sobre el edificio que okupan hace casi 15 años y no hay motivos técnicos suficientes para el desalojo, ya que estos son los mismos que en 2016, para los que el Consistorio ya paró el desalojo en 2018 y cuyo juicio es próximo y "quieren evitar".

Raúl López, concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Málaga, ha desistido de hacer declaraciones al respecto y se ha remitido a los informes técnicos, "que aconsejan la renovación integral del edificio lo antes posible". La posición del Ayuntamiento al respecto es clara e inamovible y no se plantea otra opción que no sea el desalojo, según los últimos movimientos al respecto.

Desde La Casa Invisible aseguran que el Informe del Servicio de Conservación y Arqueología de la Gerencia Municipal de Urbanismo de Málaga (14/07/2021), emitido con motivo de la inspección del edificio que fue llevada a cabo el pasado 7 de julio de 2021, y que según el concejal de Urbanismo justifica la urgencia en el desalojo debido al riesgo que presenta el estado del edificio, señala que no se ha producido agravamiento alguno del estado del inmueble con respecto a la la última visita, de marzo de 2018, afirmando que presenta las mismas deficiencias, que se limita a enumerar sin concretar lugares ni número de estancias afectadas. Asimismo, remarca que “la situación observada no indica actuación ni ejecución de trabajos de emergencia por parte de este servicio ya que las zonas que presentan algún riesgo se encuentran clausuradas por los técnicos del colectivo”.

Afirman a su vez que este informe insta a no demorar por más tiempo la rehabilitación integral del edificio, para lo que ya cuentan con el proyecto de rehabilitación presentado en 2016. Desde el Servicio de Conservación y Arqueología de la GMU de Málaga no se propone, por considerarla innecesaria, ninguna medida cautelar de cierre ni ninguna intervención de emergencia ante una situación del inmueble que se afirma no se ha agravado desde 2018, estando además controlada por el equipo técnico de La Casa Invisible, cuyas intervenciones de conservación son recogidas, precisamente por haber sido las que han evitado el agravamiento de las deficiencias que presenta el edificio.