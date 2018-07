La candidatura de Casado denuncia irregularidades en la elección de compromisarios del PP en Málaga

La candidatura de Pablo Casado ha denunciado ante la Comisión Organizadora del Congreso del PP (COC) la elección irregular de siete compromisarios asignados a siete localidades de la provincia de Málaga en las que no hubo candidatos. Los municipios implicados en esta denuncia son Villanueva del Trabuco, Mollina, Algatocín, Alcaucín, Cútar, Campillos y Valle de Abdalajís. A la provincia de Málaga se le asignan 101 compromisarios, de los que tenían que ser elegidos por los afiliados 83. La candidatura de Casado sospecha del papel jugado en este asunto por la dirección provincial del PP de Málaga, claramente partidario de la candidatura a la presidencia del PP de Soraya Sáenz de Santamaría.

Desde el PP malagueño se arguye que se ha actuado como se viene haciendo de manera habitual. “Hasta ahora se había optado por ocuparla con el siguiente más votado en otros municipios de la misma comarca”, han explicado. Una tesis que desde la candidatura alegante contraponen el contenido del reglamento marco de congresos, que no permite esta práctica. En concreto, citan el artículo 12.2, que dice: “en el supuesto de que alguna asamblea local o de distrito no elija a los compromisarios asignados, éstos no podrán ser sustituidos por afiliados por otras zonas".

El presidente del PP de Málaga, Elías Bendodo, ha reaccionado hoy ante este asunto, rechazando las críticas sobre el proceso de elección de los compromisarios de la provincia. “Se ha hecho todo conforme a los procedimientos habituales en el partido”, ha dicho, al tiempo que ha considerado que se trata de un tema “absolutamente menor”.