Chiringuitos tras el temporal: "A Semana Santa llegamos seguro"

Este miércoles la costa malagueña ha amanecido con el mar en calma. A media mañana, los rayos de sol intentaban colarse entre las nubes negras que quedaban aún rezagadas. El temporal se marcha, aunque los estragos que ha dejado a su paso aún son notables en algunas zonas y establecimiento. Desde primera hora, los servicios de limpieza trabajan en los paseos marítimos y playas de la capital devolviendo la arena que se desplazó. Los trabajadores de los chiringuitos también ponen a punto sus negocios. Todo ello, a tan solo unos días de que comience la Semana Santa.

"El viernes el 98% de los chiringuitos estará abierto", ha asegurado a este periódico el presidente de la Asociación de Empresarios de Playas de Málaga (Aeplayas), Manuel Villafaina. Aunque todavía son apreciables los destrozos en algunos establecimiento, explica que se ha aprovechado el 30% de trabajadores que hay de más, contratados para la temporada de Semana Santa. "En vez de estar como camareros o cocineros están colaborando en tareas de limpieza", ha apuntado.

Villafaina reconoce que el temporal ha causado daños importantes, en 59 de los 436 chiringuitos distribuidos por la costa malagueña. Los municipios más afectados apunta que son Marbella, Estepona y Mijas, entre otros. No obstante, recalca que "las playas de hoy no tienen nada que ver con las de ayer. Estamos trabajando día y noche". "No nos queda más remedio que abrir al público con una sonrisa", añade.

El presidente de Aeplayas se muestra a favor de la petición que ha hecho el presidente de la Diputación de Málaga, Francisco Salado, quien ha reclamado al Gobierno la declaración de zona catastrófica del litoral malagueño, y considera que "ha llegado el momento después de 30 años de que se estabilicen las playas".

El Balneario, en Pedregalejo, ha sido uno de los establecimientos más afectados por el temporal de levante. Este miércoles aún se aprecian notablemente los destrozos provocados por el fuerte oleaje. Javier Rodríguez, uno de los encargados, explica que, pese a estar acostumbrados a este tipo de catástrofes por la situación geográfica en la que se encuentra el local, ha sido el temporal más fuerte que han vivido en los últimos diez años.

El lunes abrieron y se prepararon para lo que venía, pusieron sacos de arena en las puertas del salón y en la terraza unos pies de sombrilla para que las olas chocaran y no llegaran con tanta fuerza. Unas medidas que no surtieron mucho efecto. A las 17:00 horas tuvieron que cerrar porque el agua ya estaba entrando. "Olas de hasta ocho metros, daban mucho miedo", admite Rodríguez. Ayer tuvieron que permanecer cerrados porque "el agua nos seguía llegando a las rodillas". Sin embargo, este miércoles ya han conseguido abrir la parte izquierda -la más alejada del mar- del establecimiento. "La otra zona va a costar más, pero esperamos que a lo largo del día de hoy o mañana la podamos abrir", indica. Lo que tienen claro es que "a Semana Santa llegamos seguro".

En el paseo marítimo Pablo Ruiz Picasso (La Malagueta), el chiringuito que lleva también el apellido del pintor está aún recuperándose. "He hablado con el seguro para que venga un perito y que valore el valor económico de los daños que hay", cuenta Francisco Román, uno de los encargados. El mar se "tragó" la terraza y unas jardineras que tenían a pie de playa. Asegura que no es el peor temporal que recuerda en los últimos años. Si bien, es el que más les ha afectado porque "con el paso del tiempo hay menos extensión de playa y, con ello, menos defensa". El salón interior del restaurante ya está funcionando, pero para "Semana Santa va a ser imposible reconstruir la terraza. Esperemos que para verano sí, porque si no va a ser un desastre".

En el mismo paseo, a escasos metros del Picasso, el Oasis ha corrido más suerte. El fuerte oleaje no ha destrozado su terraza. Eso sí, "sombrillas, sillas y mesas se ha llevado unas cuantas", reconoce Juan Heredia, uno de los trabajadores. Cuenta que aún no han hecho balance de las pérdidas económicas, pero "en el anterior temporal ascendieron a más de 7.000 euros". A partir de hoy están abiertos al público, así que esperan en Semana Santa tener la afluencia "de todos los años". No obstante, los clientes no podrán disfrutar del servicio de hamacas y camas balinesas que habitualmente ofrecen.

El Paseo Marítimo Antonio Machado continúa con algunos tramos cortados -aquellos que están aún anegados de arena-, ya que los servicios de limpieza se encuentran trabajando en ellos. El chiringuito Los Compadres es uno de los más afectados. Pese a que llevan dos días limpiando el local, todavía se pueden apreciar los estragos del temporal. Varios trabajadores trabajan a marchas forzadas para conseguir abrir en Semana Santa. "Yo confío en que en un par de días volvamos a la normalidad. Yo creo que al sábado sí llegamos", confiesa el propietario del establecimiento, Florencio Aranda.

Explica que, tanto el local como la terraza, fueron cubiertos con 40 centímetros de arena. De hecho, algunos de los escalones que dan acceso al chiringuito dese la playa han quedado enterrados. El agua que entró también ha causado en desperfectos en maquinaria y problemas en la electricidad y fontanería, indica Aranda.

También en la playa de Huelin se encuentra el Chiringuito Litoral Pacífico. Ayer, estaban cerrados al público y trabajando a contrarreloj para poder abrir hoy. Finalmente, lo han conseguido. Por supuesto, a Semana Santa llegan "sobrados", expresa Rafael Jiménez, uno de los encargados. Visualmente, apenas queda rastro del daño sufrido, "trabajando desde las 9:00 horas se puede conseguir lo que sea", apunta Jiménez.

La mayoría de problemas los tuvieron en el sótano, "entró mucha agua y se mojaron las neveras y la mercancía que teníamos", señala. El temporal también levantó la tarima de la terraza, pero el padre de Rafael Jiménez ya ultima sus arreglo. No han calculado tampoco la cantidad económica de las pérdidas, pero apunta que "ya lo harán. Ahora mismo estamos enfocados en arreglar lo que se ha roto y a seguir trabajando".