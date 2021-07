Cierre nocturno de las playas de la provincia de Málaga ante el avance del Covid

Todos los municipios de Málaga entran en nivel 3 de alerta por el Covid. Es decir, empeora la situación epidemiológica. Por ello, y a instancias de la Junta de Andalucía, las localidades costeras empiezan a cerrar sus playas por la noche. Málaga, Vélez, Benalmádena y Fuengirola, entre otras, lo anunciaron este jueves. Marbella ya lo aplicaba. Otros municipios optan por reforzar la vigilancia policial en las costas.

Lo hacen después de que el Comité territorial de Alerta de Salud Pública se reuniera para valorar la situación pandémica. El aumento de casos y la situación del resto de indicadores han provocado que los seis distritos sanitarios pasen a alerta 3. Eso supone un nuevo incremento en las restricciones propuestas por la Junta de Andalucía, entre las que se encuentra ese cierre nocturno de playas entre las 23:00 y las 7:00.

El BOJA recoge que los ayuntamientos “deberán tomar las medidas necesarias destinadas al cierre de las playas para cualquier actividad de ocio y esparcimiento”. Así, el Consistorio de la capital decretó el cierre de las costas a partir de las once de la noche del día de ayer, quedando excluido de esta prohibición el cine de verano: “Se trata de una actividad programada, en la que se controla el acceso. Se van a vallar las playas y únicamente podrán entrar aquellas personas que asistan a la proyección”, declaraba la concejala de Playas, Teresa Porras.

En la Costa del Sol occidental pocos han sido los municipios que han optado por cerrar sus playas tras el aumento de los contagios en esta quinta ola de Covid-19 salvo Marbella, que ya adoptó esta medida el pasado mes de mayo, tras finalizar el estado de alarma, para evitar aglomeraciones en el litoral.Así, tras el anuncio del BOJA, la ciudad de Fuengirola ha optado por cerrar sus playas y parques de 23:00 a 7:00 horas, para lo que mantendrá encendidas las luces a lo largo de la costa hasta las 3:00 horas con el fin de facilitar la labor de los agentes del orden en el cumplimiento de estas medidas, así como el cierre de todos parques a las 23:00 horas.

Por su parte, Benalmádena anunció ayer el cierre nocturno de las playas del municipio desde el jueves 22 de julio, a lo que sumará medidas complementarias como la restricción de accesos debido a la elevada cantidad de “botellones” que se están celebrando este verano, con “el consiguiente deterioro del mobiliario público y privado de los concesionarios de hamacas y chiringuitos”, destacó el edil de seguridad, Javier Marín, quien recordó que desde la Junta ya se ha planteado en el último BOJA publicado un marco normativo y sancionador para las nuevas medidas recomendadas, con multas que van desde 100 a más de 600.000 euros según el tipo de sanción, cifrando las puestas por practicar ‘botellón’ en unos 750 euros.

Asimismo, la ciudad de Torremolinos cerrará sus playas entre las 23:00 y las 07:00 horas para “cualquier actividad de ocio o esparcimiento” en virtud de la orden emitida por la Junta, recordando que durante este período solo se permitirá “la pesca u otras actividades de carácter individual, así como los servicios de restauración instalados” en la costa.

El Ayuntamiento de Estepona no cerrará el litoral, pero va a reforzar la vigilancia policial para que no se produzcan reuniones en las playas durante el horario nocturno, Manilva ha confirmado que no las va a cerrar y Mijas señala que es una medida que no se plantea al asegurar que no existen “problemas relacionados con los botellones en el litoral, de ahí que no sea necesario aplicar este tipo de medidas restrictivas”.

El Boletín Oficial de la Junta de Andalucía sí recoge algunas excepciones en las que el acceso a las playas no está prohibido. Durante el citado intervalo horario, se permitirá únicamente la pesca u otras actividades de carácter individual, así como los servicios de restauración instalados en las mencionadas playas, que se regirán por el horario establecido para los mismos. Todas estas nuevas restricciones se enfocan principalmente en un receptor: los jóvenes. Así, consta que se proceda al cierre nocturno de las playas en los niveles 2, 3 y 4 de alerta, para evitar situaciones de aglomeraciones “especialmente en el grupo comprendido entre 16 y 29 años”.

Estos nuevos niveles de alerta son de aplicación durante siete días desde las 00.00 horas del viernes 23 de julio. Se ha decidido no proponer ningún municipio para la restricción de la libertad de movimiento en horario nocturno, al no presentar ninguno tasas de incidencia por encima de 1.000 casos por 100.000 habitantes en ascenso.