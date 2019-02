Ciudadanos niega actuar con "oportunismo" y culpa a De la Torre de la ruptura del pacto

El viceportavoz del grupo de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Málaga, Alejandro Carballo, ha sido claro al dar por roto el acuerdo de investidura con el PP, pese a que el regidor, Francisco de la Torre, diga que sigue vigente; y en culpabilizar al alcalde 'popular' de ello, al no destituir a los ediles Teresa Porras y Francisco Pomares y al gerente de Urbanismo, José Cardador, tras ser llamados a llamados a declarar como investigados por supuestas "injerencias políticas" en expedientes de infracciones urbanísticas, en concreto, en la promoción Villas del Arenal.

Asimismo, sobre la posibilidad de una moción de censura, Carballo ha afirmado que "tenemos que valorar" esa alternativa, aunque ha dicho entender que "para los meses que quedan es probable que no merezca la pena entrar en ese debate y juego". Eso sí, ha dejado claro que la formación naranja lo valorará "si se diese esa circunstancia".

"No es algo que nos hayamos planteado desde Cs -la moción de censura-, lo que nos preocupaba era el acuerdo de investidura que teníamos firmado y los compromisos del alcalde con nuestro grupo municipal y una vez se rompe, se da por roto el acuerdo", ha explicado Carballo, añadiendo que "si otros grupos de la oposición dan pie a esa moción de censura, tendremos, evidentemente, que estudiarlo como estudiamos cualquier asunto, pero no estamos promoviendo ni hemos valorado esa posibilidad", ha agregado.

Carballo, en declaraciones a los periodistas, ha incidido en la ruptura del pacto de investidura con el PP, aludiendo a que tras el plazo dado "no solo no los han cesado, sino que los han ratificado en su cargo" y, frente a la postura del regidor, Francisco de la Torre, de no dar por roto el acuerdo, ha defendido que "si una parte fuerza esa ruptura y la otra rompe, evidentemente, el acuerdo de investidura hoy no está vigente".

"Hay dos documentos que vinculan al alcalde, firmados por el PP, donde obligan a estos ceses", ha dicho Carballo, lamentando que De la Torre "como siempre, intenta defenderse enredando". "No queremos entrar en ese juego y pensamos que no cumple con Ciudadanos e, incluso, pensamos que no cumple con el propio PP", aludiendo a los dos documentos firmados por los 'populares' "que vinculan" al alcalde y al equipo de gobierno en el Ayuntamiento a esos ceses.

"Tenemos que dar por roto el acuerdo de investidura", ha sentenciado, rechazando, de igual modo, que se trate de oportunismo: "Hemos demostrado que no es oportunismo porque hasta hace pocas fechas estábamos en predisposición de llegar a acuerdos con el equipo de gobierno".

"La estrategia del alcalde suele ser siempre la misma, la de andar enredando para desviar la atención sobre lo realmente importante que consideramos nosotros, que son esas imputaciones o cuatro delitos importantes de los dos concejales y el gerente de Urbanismo", ha afirmado.

Carballo ha dejado claro que "si no cumple con nosotros no vamos a facilitar nada, ningún tipo de acuerdo de aquí hasta final de mandato con el PP".

De igual modo, tras las afirmaciones del alcalde en alusión a la interpretación de los acuerdos, Carballo se ha remitido a la hemeroteca: "Nosotros en Cs en nuestro ADN, y es como un mantra, está la regeneración política y siempre antes de negociar en cualquier ayuntamiento todos los partidos tienen que firman un documento de regeneración política y democrática en el que el primer punto es el apartar de sus funciones o cargos a imputados por corrupción política", ha recordado.

Por ello, ha lamentado que De la Torre "siempre" trata "de enredar y desviar esa atención de lo importante", que son "esos presuntos delitos cometidos". "Esa suele ser la estrategia del alcalde, la estrategia del calamar la de soltar la tinta e intentar desviar esa atención al matiz", ha apostillado.

"Hemos hablado suficientemente claro desde el primer momento", ha reiterado Carballo, asegurando que "lo que viene en el documento es bastante claro y dice que tienen que apartar a esos concejales". Es más, ha dicho que los documentos son no sólo de 2015, sino también con el acuerdo en la Junta.

Para Cs, "si el alcalde no lo ha querido hacer -la destitución- y los ratifica en sus puestos, pues no está cumpliendo con Cs ni con su propio partido". Por tanto, ha reiterado, "no vamos a llegar a ningún tipo de acuerdos y no vamos a entablar negociación con el equipo de gobierno", ha sostenido.

Sobre el petición de pleno extraordinario registrado por los grupos de la oposición de izquierdas para pedir la destitución de Porras, Cardador y Pomares, Carballo ha defendido que "somos lo suficientemente claros" y si llega ese pleno para pedir "lo que nosotros llevamos pidiendo varias semanas estaremos de acuerdo".

Posible repercusión en el pacto andaluz

Por otro lado, en el plano del Gobierno andaluz y sobre si esta ruptura podría repercutir en el acuerdo establecido con el PP, Carballo ha dicho que "podemos hablar por nosotros, tenemos un acuerdo y creemos que el alcalde está incumpliendo con su propio partido", por lo que "nosotros entendemos que se rompe el acuerdo de investidura" en este Ayuntamiento.

En este punto, cuestionado por si el PP debería presionar para forzar esa destitución de ediles, ha afirmado que "no tenemos que entrar en lo que debe hacer o no otros partidos políticos", ya que "suficiente tenemos con nuestro posicionamiento y partido como para opinar qué deben hacer otros".

De igual modo, sobre un posible acuerdo tras las elecciones municipales de mayo en el caso de que los ediles Teresa Porras y Francisco Pomares vayan en la lista 'popular', Carballo ha sostenido que "cuando lleguemos al río cruzamos el puente", por lo que "no lo sabemos", aunque "les animaría a que leyesen el acuerdo firmado por el PP y Cs en la Junta".

"Estamos en lo que estamos, en el día a día, en el hoy y lo que hacemos es la ruptura del acuerdo de investidura al que nos vemos forzados por parte del alcalde, Francisco de la Torre", ha lamentado, valorando, por otro lado, que en este tiempo Cs "ha demostrado nuestro espíritu de diálogo y acuerdo propositivo".

Presupuestos

Sobre las cuentas municipales, por otro lado, ha lamentado que pese al acuerdo alcanzado entre ambas formaciones en diciembre, dos meses después el equipo de gobierno "no ha sido capaz de traer esos presupuestos a votación al pleno", asegurando que como De la Torre "no cumple", Ciudadanos "no va a estar en predisposición de apoyarlos".

"Nosotros no estamos en predisposición de apoyar estros presupuestos de 2019", ha reiterado, añadiendo, además, sobre otras posibles negociaciones de aquí a final de mandato que "si no cumplen con Cs nosotros no vamos a facilitarlas".