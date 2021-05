Sólo en el Centro Gutenberg nacieron por reproducción asistida durante la pandemia 190 niños. Además, la clínica tiene otras 307 gestaciones en curso. “La vida se abre camino”, destaca el responsable de la Unidad de Reproducción Asistida del centro sanitario, Claudio Álvarez. El ginecólogo apunta que aunque hay una situación de pandemia, las mujeres que estén embarazadas o buscando tener hijos no deben alarmarse. Su consejo es “que sigan su proceso reproductivo, sólo que extremando las precauciones y haciendo las cosas de forma responsable”.

En el caso de que deban recurrir a reproducción asistida para lograr la gestación, recuerda que estas clínicas son entornos seguros. Ante la menor sospecha, a la paciente se le realiza una PCR. Y antes de entrar en quirófano –sea para extraerle los óvulos para la fecundación o para transferirle ya los embriones–, siempre se les hace esta prueba.

Álvarez aclara que sólo deben posponer la maternidad aquellas pacientes con patologías crónicas, como diabetes, obesidad, hipertensión o problemas respiratorios.

Ahora se sabe que la incidencia del Covid es similar entre las mujeres –embarazadas o no– y que la mayoría de las gestantes que se contagia no sufre un coronavirus grave. Pero el problema es que a la hora de tratar un caso que revista gravedad, es mucho más complejo en una embarazada. “Por lo tanto, el consejo es que extremen las medidas para no contagiarse”, insiste.

Cuando estalló la pandemia, tanto la Sociedad Europea de Fertilidad como su homóloga española recomendaron parar los tratamientos de reproducción asistida. Las clínicas cerraron salvo para completar los procesos reproductivos en curso y congelar los embriones. “Pero tras abrir, hemos vuelto a la actividad normal. Pese a la pandemia, no ha bajado la demanda porque hay confianza” en los centros de reproducción asistida, afirma.

Sobre la inmunización, aclara que las mujeres que ya están embarazadas no deben vacunarse. No obstante, aclara que no porque esté contraindicado en el embarazo, sino porque no ha dado tiempo a estudiar las vacunas en gestantes. En el caso de las que estén intentando la gestación, recuerda que la recomendación del Ministerio de Sanidad es posponer la búsqueda de la maternidad hasta dos semanas después de recibir la segunda dosis.