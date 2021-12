Tradición y futuro del remo malagueño

El Real Club Mediterráneo fue declarado hace pocos días como entidad de utilidad pública estatal por el Ministerio del Interior. Camino del siglo y medio de vida, el emblemático club deportivo y social del Paseo de la Farola es hilo conductor de la tradición de deportes acuáticos en Málaga. En 2021 ha sacado músculo con el remo. Las playas de Oeiras (Portugal), en las cercanías de Lisboa, se convirtieron en el epicentro de los Mundiales de remo de mar, en primera instancia por selecciones nacionales y después por clubes. El cuatro scull mixto formado íntegramente por remeros del club (Teresa Díaz Moreno, Celia de Miguel, Ramón Gómez Cotilla y Miguel Ruiz, con Felipe Méndez como timonel) se proclamó campeón del mundo de la modalidad beach sprint, que se proyecta como olímpica para 2028, en Los Angeles. Días después, ya en el Mundial por clubes sobre larga distancia, en un registro diferente y tras seis kilómetros de esfuerzo surcando la costa, Natalia de Miguel y Jaime Canalejo, en el doble scull mixto, consiguieron la medalla de plata mientras que Teresa Díaz Moreno, Celia de Miguel, Natalia de Miguel y Marta de las Heras, de nuevo con Felipe Méndez como timonel, alcanzaron el bronce en el cuatro scull femenino.

Juan Carlos Marfil es el capitán de remo del club desde 2018. “Cogimos la sección con 204 remeros y ahora estamos en 485, con 30 en lista de espera que entrarán a final de año, seremos 500 ya. Hay dos divisiones básicas, remo social y escuela por un lado y equipo de competición por otro. De estos casi 500, 180-200 son de competición. Los equipos alevín e infantil son muchos, 70-80. En cadete hay una cantidad similar. Se va seleccionado para que lleguen a juvenil y senior remeros de la categoría de estos actuales”, explica sobre la amplia base de cantera que existe en el club. Destaca Marfil el trabajo de los entrenadores Sergio Pérez y José López, que han modernizado los programas de entrenamiento para hacer a los remeros más competitivos.

La modalidad beach sprint, en la que se consiguió el oro mundial, va tomando protagonismo porque está previsto que sustituya en el programa olímpico al remo olímpico ligero en 2028. Y el Real Club Mediterráneo van intentando adelantarse al futuro. Hay un proyecto a largo plazo pensando en aportar olímpicos malagueños en Los Angeles. "El beach sprint más está tomando protagonismo por dos razones. La modalidad que va a sustituir a la categoría ligera en el remo olímpico va a ser el remo de mar en beach sprint. Con toda probabilidad será en Los Angeles'28, aún no en París. Lo que plantea FISA es que sea así. Y la modalidad de larga distancia es de clubes, la modalidad de beach sprint es por selecciones nacionales, son los mejores remeros de mar por cada país", razona Marfil sobre los motivos del auge de esta especialidad en la que el Mediterráneo ha reinado mundialmente.

Sobre las diferencias entre el remo de mar y el remo clásico olímpico, Juan Carlos Marfil explica que "el tipo de remo es el mismo, banco móvil. En remo olímpico hay remo de punta, el ocho y el cuatro, cada remero lleva un remo, y hay remo en cuple, cuando lleva los dos, con el skiff, el doble y el cuatro. En remo de mar sólo hay cuple. En olímpico son 2.000 metros lineales y en calles. En remo de mar hay boyas, viradas y cambios de sentido, con lo que cual debes tener la remada, la técnica y la fuerza, pero también la estrategia con el viento y el oleaje más la orientación, que también influye. Entran más factores que la técnica y la fuerza".

"Hay seniors que igual para Los Angeles'28 se meten en una edad, pero en remo olímpico son gente de 30 y tantos. La edad de desarrollo máximo no te la da la fuerza y explosividad de la juventud, se alcanza la madurez máxima más tarde. Tenemos una generación de cadetes y juveniles apretando mucho y esta cantera es la esperanza que me da de tener algún remero olímpico", dice Marfil sobre el presente y el futuro de la entidad y la sección: "Tenemos las mejores remeras del mundo actualmente, el objetivo a medio plazo era posicionarnos como cuarto mejor club de España en remo olímpico de más allá del 50 que éramos hace 10 años. Y ser el mejor club de remo de mar de España. Por resultados del Mundial somos los mejores del mundo. A ocho años el objetivo era el olímpico. Tenemos una chica paralímpica, Laura, que va a serlo si nada se tuerce. En remo de mar tenemos los mimbres y la categoría para cumplir. El objetivo de Los Angeles está ahí".

Destaca Marfil el papel de las mujeres en este crecimiento. "Quien nos están salvando el honor son las chicas, se las ha tenido siempre un poco como acompañantes, pero han demostrando todo lo contrario, una competitividad una fuerza y un liderazgo muy grande. Es una palabra que se usa demasiado, hay un empoderamiento en este caso. Nos ha servido para que los chicos empiecen a tomar conciencia con las chicas como paradigma".

Ramón Gómez Cotilla y Marta de las Heras Jambrino fueron los dos remeros que recogieron el premio “Malagueños de Hoy 2021” que entrega este periódico en representación de toda la sección galardonada. El remo no da para ser profesional. Entre los flamantes medallistas mundiales hay trabajadores, estudiantes y las dos cosas a la vez. Los representantes que recogieron los premios lo ejemplifican. Ramón Gómez Cotilla (25 años) lleva desde los nueve años remando, es graduado en psicología y aspira a dedicarse en el futuro a la psicología deportiva. Ahora ejerce también de entrenador en el club. Mientras, Marta de las Heras (20 años) estudia tercero de fisioterapia en Sevilla, donde se encuentra la concentración permanente de la Federación Española, en el Centro de Alto Rendimiento de La Cartuja. El remo es un deporte históricamente vinculado a la universidad, como recuerdan cada año Oxford y Cambridge en el Támesis.

"Es una modalidad reciente, la embarcación de cuatro, dos chicos y dos chicas y un timonel a elegir. Son 500 metros. Se sale desde una baliza, el que corría era Felipe, el timonel, los demás nos subimos al barco al dar la salida, viene Felipe corriendo, se sube, hacemos un circuito, un pequeños zigzag, entramos en la playa. Encallábamos el barco en la playa y yo corría hasta la línea", explicaba Ramón Gómez cómo era la prueba de beach sprint en la que el Real Club Mediterráneo se proclamó campeón del mundo.

"Hay que tenerlo todo en cuenta, la estrategia del equipo. Yo no remaba en el mixto, sino en el endurance que son 6.000 metros y ahí lo que nos beneficiaba es que no éramos tan fuertes, pero salíamos muy rápido y salimos delante y ahí aguantábamos. Hay ocho viradas y cuenta mucho el timonel", reseña Marta de las Heras, que fue bronce en el cuatro scull.

“Hay muy buen ambiente dentro de los equipos. Formamos el senior 10 chicos y 10 chicas, nos conocemos mucho, salimos juntos y hacemos piña fuera y eso se nota después en el bote”, destaca Ramón Gómez Cotilla, uno de los campeones del mundo, que explica por qué atrapa el deporte a quien lo practica: “Es un deporte agónico, pero esa agonía en la línea de meta y sentir lo has dado todo te engancha y te hace seguir entrenando más cada día. Es un deporte con mucho compañerismo, sufrir con alguien te refuerza la unión con esa persona. Marta de las Heras llegó al remo tras varias lesiones de tobillo jugando al baloncesto. Y ya no lo dejó: “Aunque sea un deporte muy minoritario y no se conozca tiene algo que te engancha. La gente, las sensaciones... Una vez se conoce es complicado despegarse”. Ellos son el presente de una sección histórica con un futuro muy luminoso que en 2021 brilló dando lustre al Real Club Mediterráneo.