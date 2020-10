Coca-Cola cierra su histórica fábrica en Málaga y traslada la producción a Sevilla

Málaga se queda sin una de sus industrias emblemáticas. Coca-Cola European Partners (CCEP) ha anunciado este jueves a los trabajadores de la planta embotelladora de Coca Cola en Málaga, perteneciente a la sociedad Rendelsur, que cierra la fábrica tras 60 años de historia. Hay 77 trabajadores, de los cuales un tercio tienen más de 55 años y muchos llevan más de 30 años en la empresa, que tienen ante sí la incertidumbre laboral. Se espera que la semana que viene la empresa presente el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) como tal y se dará comienzo a la negociación, que podría incluir traslados a Sevilla, prejubilaciones o indemnizaciones.

La empresa ha indicado que trasladará la producción a la fábrica que tiene en la localidad sevillana de La Rinconada y alega razones puramente económicas. La fábrica sevillana es la más grande que tiene CCEP en Europa y han preferido centralizar allí la producción de las dos plantas andaluzas por motivos de productividad y de economía de escala. Según fuentes de la compañía, en la fábrica de Sevilla tienen capacidad para producir el 25% del total del producto que se comercializa en España a través de sus once líneas que representan la totalidad del porfolio de productos.

En este sentido, precisan que la factoría de La Rinconada dispone además de un almacén robotizado de última generación con capacidad para 100.000 palés y que en 2019 se produjeron 130 millones de cajas unidad, mientras que en la planta de Málaga fueron 20 millones de cajas en dos únicas líneas de vidrio retornable y en cajas para hostelería. En definitiva, la planta sevillana es de las más modernas y grandes de Europa y la de Málaga se ha quedado completamente antigua, de forma que CCEP ha optado por unirlo todo en Sevilla.

“En el entorno actual tenemos que asegurar que contamos con fábricas innovadoras tecnológicamente, más grandes, que sean capaces de producir todo el porfolio de productos, tengan mayor flexibilidad y aprovechen las economías de escala”, manifestaron desde la compañía, a la vez que señalan que su compromiso es “buscar todas las opciones posibles para mantener el nivel de empleo en Andalucía y asegurar que mantenemos nuestra capacidad industrial en esta comunidad autónoma”.

Cuando en un mercado globalizado una empresa multinacional tiene dos fábricas a apenas 200 kilómetros de distancia, una moderna y otra antigua, la segunda tiene todas las papeletas para ser cerrada antes o después. No obstante, la noticia ha sentado como un jarro de agua fría en la provincia malagueña.

“Es una empresa emblemática en Málaga que cuenta con una plantilla que ha estado toda la vida en Coca Cola y hay que tener una consideración con ellos”, indica Fernando M. Cubillo, secretario general de CCOO en Málaga, quien subraya que “a los mayores de 60 años no se les puede poner en la calle con un ERE normal al borde de la jubilación porque además son personas que lo han dado todo por esa empresa y a los que se les pidió un esfuerzo extra, sobre todo en la pasada crisis”. En el ERE no se incluirá a los 140 empleados de refuerzo que entraban cada verano y que este año no han llegado ni a trabajar causa de la pandemia.

La empresa comunicó hoy al comité de empresa el anuncio del cierre y en unos días se iniciarán los contactos para negociar la salida que se le da a cada empleado. En cualquier caso, el líder de CCOO en Málaga lamenta que “Malaga pierde peso en el sector industrial con este cierre y con el de Ecomsa hace dos semanas”.

El debate ha saltado también a la arena política. El portavoz municipal del PSOE, Daniel Pérez, ha exigido en su cuenta de Twitter al alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, y al presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno, que "hagan algo para evitar este cierre y se pongan las pilas para mantener esos empleos".

De la Torre, a través de la misma red social, ha respondido rápidamente y ha acusado al anterior gobierno socialista de la Junta de Andalucía de impedir que Coca Cola pudiera tener una fábrica moderna en Málaga. "Hagamos memoria: 2003/04: El Ayuntamiento de Málaga plantea modificación de elementos en Campanillas para nueva fábrica Rendelsur. La entonces consejera de Fomento, Concha Gutiérrez, veta modificación. El PSOE impidió que Coca Cola tuviera nueva fábrica en Málaga. Esa gran fábrica no cerraría hoy", ha asegurado, añadiendo que "Málaga es un gran mercado para esa marca y merecía tener una gran fábrica pero la Junta, en 2004, no nos dejó".

El alcalde ha afirmado también que exigirá a la empresa que "ofrezca las mejores alternativas a los trabajadores de Coca Cola en Málaga" y ha mostrado su ofrecimiento a "ayudarles a defender sus legítimos intereses".