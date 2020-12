Comienza la vacunación contra el Covid a profesionales del Hospital Clínico de Málaga

El segundo lugar elegido por las autoridades sanitarias de la Junta de Andalucía para iniciar la campaña de vacunación en la provincia de Málaga ha sido el Hospital Clínico Virgen de la Victoria, en la capital malagueña.

Poco después de administrar las primeras dosis en en centro residencial de mayores de El Palo se ha iniciado la inmunización entre los profesionales del centro hospitalario, el primero que recibió a pacientes Covid a finales de febrero.

El neumólogo José Luis Velasco y la celadora Virginia han sido los primeros en recibir la dosis del fármaco Pfizer. Ellos son dos de las 130 personas, entre personal sanitario del Clínico y residentes de El Palo, que se vacunarán en el primer día de la campaña en Málaga.

"Es una alegría enorme, estamos viendo ya la luz al final de ese túnel que empezó en marzo, donde todo era oscuridad", ha comentado Velasco. "Pensar que ya nos hemos vacunado y que va a empezar a llegar a todas las personas me alivia mucho, aunque no dejo de acordarme de aquellos que no han podido llegar a tenerla", ha agregado el neumólogo.

Virginia ha comentado que "estábamos todos un poco expectantes porque no sabíamos cómo iba a ser todo, pero hay que ponérsela para que esto acabe de una vez, para que todos estemos bien y nosotros en planta Covid hemos sufrido mucho, hemos visto a mucha gente solita, así que entre todos tenemos que hacer que esto salga adelante".

José Jesús, responsable médico de la unidad de Vigilancia de la Salud, ha comentado este domingo que "estábamos desando que llegara para volver a lo que siempre hemos sido, a una sociedad que necesita el contacto humano". Y ha agregado que la respuesta ha sido muy positiva. "Todo el mundo quiere vacunarse y compartir con nosotros el hecho de inmunizarse para poder volver a la normalidad", ha señalado.

Blanca O'Donnell es responsable de Medicina Preventiva y aseguraba este domingo sentirse "muy orgullosa" de pertenecer al hospital que va a poner las primeras dosis de la vacuna en la provincia. "Para nosotros es un día histórica, porque significa añadir una de las medidas preventivas más importantes para poder eliminar la transmisión del coronavirus", agregó.

Eso sí, destacó O'Donnell que no va a ser la única medida. "Tendremos que seguir vistiendo la mascarilla y seguir haciendo la higiene de mano, pero viene la herramienta más importante que seguro va a hacer que cambiemos el rumbo de esta pandemia hasta el éxito total", dijo.

"Los profesionales que vienen a ponerse la vacuna nos transmiten muchísima emoción, mucha seguridad, garantías y ganas, todos quieren venir a ponerse la vacuna, la gente está viviendo un momento muy bonito, tienen una oportunidad muy cerca y se sienten muy confiados", añadió la responsable de Medicina Preventiva del Clínico.

José Antonio Ortega, director gerente del Clínico destacó que "es un día histórico para este hospital" y señaló que la campaña ha comenzado con los profesionales dedicados a los pacientes Covid y poco a poco se irá ampliando a más profesionales de Urgencias, UCI, del resto de áreas y todas las categorías profesionales.

"Hay que agradecer a todos los profesionales su trabajo e implicación para que todo salga a la perfección", subrayó Ortega. Y afirmó que "nuestros profesionales están encantados de poder vacunarse e intentar así prevenir la aparición de la enfermedad, están orgullosos de pertenecer a este hospital y que sea pionero en el inicio de la vacunación en Málaga".

Este lunes continuará en la residencia de mayores de Estepona, un centro igualmente gestionado por la Junta de Andalucía, y en otros centros sanitarios. A partir de ahora, "tal y como se ha comprometido el Gobierno de la nación a través del Ministerio de Sanidad, llegarán a la comunidad semanalmente un total de 70.000 dosis, que se irán distribuyendo estrictamente bajo el protocolo que se ha marcado con Sanidad", ha detallado el presidente Moreno Bonilla.

En la provincia malagueña se han establecido 37 puntos de vacunación, más que en ninguna otra provincia andaluza.