Comienza la Selectividad en Málaga con nervios, ilusión y mascarillas

Pese a que el despertador ha sonado muy temprano Claudia Moya se ha levantado como un resorte esta mañana, “nunca me había tan rápido estaba muy nerviosa, me he vestido en dos minutos”, asegura. El primer examen suele ser el que más nervios acumula entre los estudiantes que se presentan a la Prueba de Evaluación de Acceso a la Universidad (PEvAU).

Lo certifican María Carmona y Ángela Casado, dos de las compañera de Claudia, “para los siguientes estamos más relajadas, ya nos hemos hecho al sistema de pegatinas y al cuadernillo”. El primer examen, como todos los años, es el de Lengua y Literatura Castellana. Este año entre las dos a elegir se encontraba un fragmento de El cuarto de atrás y un artículo periodístico publicado en el Grupo Joly , El lobo, de Sánchez-Moliní. Las tres compañeras han elegido el texto de Martín Gaite, “porque lo llevábamos muy trabajado en clase".

Sin embargo, Alberto Cuberos, ha elegido el texto periodístico, “he visto el tema más interesante y creo que daba a una reflexión más amplía”, la caza del lobo y el medioambiente, tema sobre el que versa el artículo, ha resultado más estimulante para el estudiante, que afrontaba su día “más difícil, porque yo soy del tecnológico y me cuestan menos las matemáticas”. Alberto quiere estudiar Arquitectura en la Universidad de Málaga, para lo que tendrá que conseguir, si la nota de corte se mantiene, al menos un 8,3 en el global de la prueba.

José Francisco Murillo, vicerrector de Estudiantes de la Universidad de Málaga ha asegurado que esta primera jornada se ha desarrollado “sin incidencias graves, siendo en estos primeros momentos cuando suelen ocurrir”. Este primer día se han presentado 7.000 estudiantes a la PEvAU, ya que los otros 1.300 hasta completar el total de solicitudes de exámenes se presenta únicamente a la fase de admisión, o lo que es lo mismo, a subir nota.

Ha confirmado Murillo que las medidas sanitarias que se han puesto en marcha cumplen con todas las recomendaciones del Estado central y que los estudiantes conocían previamente a qué clase iban, “evitando así aglomeraciones, además, van a sentarse durante el día en el mismo puesto y están registrados para que, en caso de que haya algún positivo se pueda conocer quién estaba a su lado y actuar en consecuencia”.

Las notas podrán conocerse el día 24, cuando recibirán un SMS a las 8 de la mañana con el que podrán acceder a partir de las 10 al boletín provisional de notas. Todas los procedimientos serán telemáticos.