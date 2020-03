Coronavirus en Málaga: El Ayuntamiento precinta los parques infantiles

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, ha anunciado este viernes el precinto de los parques infantiles de la ciudad con el objetivo de controlar la expansión del coronavirus. Esta acción forma parte de un plan más amplio que incluye el cierre "por precaución" de las bibliotecas, de los monumentos y de los centros deportivos municipales. Desde mañana, también estarán cerradas las oficinas de turismo y los museos y espacios expositivos dependientes del Consistorio.

El anuncio ha formado parte de una declaración institucional en la que ha hecho un llamamiento al "civismo y la solidaridad" de los habitantes de la capital ante las actuales "circunstancias excepcionales", marcadas por la declaración del estado de alarma en todo el país. "Tenemos que mantener la calma y ser muy responsables", ha dicho en una declaración institucional, en la que remarca que se trata de "una cuestión de salud pública".

"Nuestro comportamiento individual no sólo nos afecta sólo a nosotros y a nuestras familias, sino que repercute en toda la sociedad y puede tener consecuencias fatales, muy negativas, para enfermos y mayores", ha afirmado.

Francisco de la Torre, alcalde de Málaga "Ahora nos toca hacer frente a la crisis sanitaria; está en juego la salud de cada uno, la salud de todos"

De la Torre ha mostrado todo su "apoyo y lealtad" a las autoridades sanitarias, al Ministerio de Sanidad y la Consejería de Salud y ha rogado a los vecinos que cumplan con las recomendaciones emitidas por estos estamentos. "Que sean recomendaciones no significa que podamos permitirnos ignorarlas; porque si no hacemos caso, corremos el riesgo cierto de empeorar la situación. No hay que bloquearse, por supuesto, ni entrar en pánico; pero tampoco relajarse", ha enfatizado.

En la línea de lo expuesto desde otros organismos, el alcalde ha recordado que la suspensión de las clases en todos los niveles educativos a partir del lunes "no significa que haya vacaciones". "Si se ha tomado esta decisión es para que consiga el efecto pretendido, que es el de contener la curva de expansión del coronavirus y no colapsar los servicios sanitarios", ha remarcado, insistiendo en que la "obligación de todos" es contribuir a que estas medidas tengan el efecto pretendido Por ello, ha añadido: "evitemos las aglomeraciones".

Asimismo, ha anunciado la firma de un bando que, tomando como base las decisiones del Estado y de la autonomía, recoge toda la acción municipal y que "activa la emergencia" para que todos los servicios municipales estén preparados y actúen si fuese necesario, empezando por la Policía Local, Bomberos y Protección Civil.

"Es imposible calcular las consecuencias que esto tendrá para nuestra economía. Cuando pase todo esto tendremos que esforzarnos para dejarlo atrás cuanto antes, remontar el vuelo. Y estoy seguro de que lo conseguiremos. Ahora nos toca hacer frente a la crisis sanitaria", ha defendido, subrayando la necesidad de que haya "calma, responsabilidad, civismo y solidaridad", ya que "está en juego la salud de cada uno, la salud de todos".