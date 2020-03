Coronavirus en Málaga: el juez decano no autoriza entrar a los juzgados sin mascarilla y guantes

El juez decano de Málaga, José María Páez, ha procedido a no autorizar la entrada a los juzgados sin mascarilla y guantes de protección frente al coronavirus, ya que, los funcionarios de la Ciudad de la Justicia de la capital todavía no han recibido el material de seguridad para prevenir los contagios del Covid-19.

José María Páez ha explicado que ha tomado dicha medida para proteger a los funcionarios ya que no solo no ha llegado el material sino que no se espera en las próximas horas por lo que atenderá a las personas que lo necesiten por vía telefónica o telemática. Así, este acuerdo ha sido trasladado a las fuerzas del orden que custodian el edificio.

Ha lamentado que no todavía no se haya recibido el material de protección, especialmente mascarillas y guantes, pese a la situación de alarma y las medidas recomendadas por el Consejo General del Poder Judicial.

Se da la circunstancia que además de que este lunes se está procediendo a desinfectar las instalaciones de la Sección Novena de la Audiencia Provincial de Málaga después de que se haya detectado un caso de coronavirus entre los funcionarios de dichas dependencias judiciales.

Por otra parte, el Colegio de Abogados de Málaga ha suspendido todos los turnos de servicios de guardia en la provincia dado que se han constatado importantes incumplimientos en materia de seguridad que ponen en peligro la salud de los letrados