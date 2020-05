Coronavirus Málaga: Los nuevos curados son 43 veces más que los contagiados

Málaga no pasa de momento a la fase 2. Pero los datos asistenciales y epidemiológicos de este viernes son muy buenos de cara a la desescalada. No hay fallecidos, ni nuevos ingresos en UCI, sólo una hospitalización y apenas dos contagios. Este número supone que las personas curadas contabilizadas en la última jornada multiplican con creces a los nuevos infectados. Además, por primera vez desde el pico de la pandemia, los pacientes hospitalizados bajan del medio centenar y solamente hay seis en una UCI de algún hospital malagueño.

Los contagios por PCR -la prueba que determina si una persona tiene el virus activo y puede transmitirlo a otra- apenas son un par más. El total acumulado de estos positivos es de 2.766 casos. Pero dado que hay 86 curados más en el último corte de cifras de la Consejería de Salud, significa que estos son 43 veces más que los nuevos infectados. En total, hay 2.623 personas que han superado la enfermedad. Representan casi el 95% de los contagiados.

Aunque hay que aclarar que antes la Junta incluía también entre estos a los casos confirmados por test y que ahora, para armonizar con las cifras del Ministerio de Sanidad que no cuenta estos últimos, ya la Consejería tampoco los añade. En su informe diario solo considera los contagios detectados por PCR (reacción en cadena de la polimerasa, sus siglas en inglés). De ahí que antes superaran los 4.300 (entre PCR y test) y ahora no lleguen a los 2.800 (solo PCR). No obstante, si se suman ambas categorías, como antes, el total asciende a 4.386 (PCR y test).

Pero hay más datos buenos en la última jornada. No hay ningún fallecido y la cifra acumulada se mantiene en 281. Tampoco más entradas en UCI; de manera que la cuenta total desde que estalló la pandemia sigue en 169. Y apenas una hospitalización. Para poner en valor este número, hay que recordar que en el pico de la pandemia, entre finales de marzo y principios de abril hubo días en que los ingresos llegaron a superar el centenar en 24 horas.

La incidencia de positivos por PCR de los últimos 14 días en la provincia es de 2,8 casos por 100.000 habitantes, la misma que en Andalucía. Por distritos sanitarios, la cifra más alta en la provincia se registra en el de Málaga -que incluye la capital y Rincón de la Victoria- con 4. Le sigue el de La Vega de Antequera con 2,7, el de la Costa del Sol occidental con 2,4, del del Valle del Guadalhorce con 2 y el de la Axarquía con 1,8. El de la Serranía no tiene ningún caso nuevo en las últimas dos semanas.