Coronavirus Málaga: Una empresa posibilita 15.000 consultas médicas a través de la red

Hace siete años, tres jóvenes malagueños apostaron por el desarrollo de soluciones tecnológicas a empresas del ramo de la salud. Eran conscientes de la utilidad que tendría poder poner en contacto a muchas personas con sus médicos desde sus propias casas. Sin embargo, no pensaron que sería imprescindible para toda una población confinada sin posibilidad de acudir a un centro de salud ante el riesgo de contraer un virus como está resultando ser el Covid-19. Salutic Soluciones está implantada en Rincón de la Victoria y desde que comenzó la crisis sanitaria ha conseguido dar respuesta a 15.000 consultas médicas a través de la red. Ha logrado que se adhieran a su proyecto 856 médicos de toda España.

Este modelo de teleconsulta posibilita a los usuarios chatear o hacer vídeo conferencias con un especialista las 24 horas. Y no todas han sido para relatarles síntomas relacionados con el coronavirus también ha habido muchas que tenían que ver con una alergia, una gastroenteritis o, un dolor de brazo, o una erupción cutánea por poner algunos ejemplos. Dolencias que a priori podían tener respuesta sin necesidad de pisar un centro médico.

"De esta forma evitamos que las personas acudan al hospital si no es necesario ya que éste puede ser un foco de contagio. También evitamos que salgan de casa, y además conseguimos que tenga una respuesta inmediata", explicó el gerente de Salutic Soluciones, Félix de Federico quien señaló que llevan años trabajando en desarrollos tecnológicos con aseguradoras para hacer telemedicina. "Con DKV con la que nos planteamos el reto de que todas las herramientas con las que trabajábamos estuviesen abiertas para toda España. También se le ofreció al Gobierno pero decidieron llevarlo ellos a pulmón porque era un proyecto de responsabilidad social", agregó el gerente de esta empresa que se marcó como objetivo que todas las personas tuviesen la posibilidad de consultar a un médico a través de un chat. A partir de ahí fue tejiendo la red de médicos voluntarios que los atendiesen creando la plataforma medicosfrentealcovid.org

"El paciente espera en una sala virtual y tiene su respuesta en un par de minutos"

"En un día se pueden llegar a resolver hasta 200 consultas, y el tiempo de respuesta es muy rápido. El paciente entra en una sala de espera virtual y en dos minutos aproximadamente, te están atendiendo. También se pueden adjuntar fotos o cualquier otra documentación para que el médico tenga más información", expuso De Federico para quien en su opinión el teletrabajo en el campo de la salud "también ha hecho que cambie la mentalidad del profesional médico". Además agradeció este trabajo que hacen los facultativos de forma desinteresada, en su tiempo libre, después de agotadoras jornadas en sus respectivos centros médicos.

"Los estudios del Covid-19 están demostrando que entre el 75 y el 80 por ciento de la consultas, no son necesarias hacerlas presencial. Esto no quiere decir que no haya que ir al médico, pero sí que muchas se pueden evitar. Puede ser muy bueno para mejorar la asistencia que se está dando, y también para evitar desplazamientos al paciente o el estar en una sala de espera. Si utilizamos la tecnología podemos acelerar este proceso", argumentó el gerente de Salutic Soluciones que actualmente cuenta con 30 trabajadores en plantilla tras incrementar en tres personas durante el estado de alarma.

Salutic Soluciones también ha creado desarrollos informáticos para ofrecer atención a personas mayores. Para ello también ha contado con la colaboración de psicólogos y voluntarios. "Ellos lo solicitan o también pueden hacerlo sus familiares porque no puedan atenderlos. Los llamamos y les vamos haciendo un seguimiento. Este proyecto también está funcionando muy bien", afirmó De Federico convencido de que la pandemia va a cambiar la forma de trabajar en muchos sectores.