Coronavirus Málaga: Pan para los más necesitados

No son pocos los establecimientos, negocios e individuos que están echando una mano, casi un abrazo, a los más necesitados en estos momentos. El estado de alarma está llevando a muchas familias a situaciones críticas, en ocasiones al hambre ocasionada por los escasos recursos que permite u otorga el confinamiento. Pero son iniciativas modélicas como la de la Panadería Horno de Leña Martín las que permiten seguir creyendo en la humanidad de las personas.

La panadería y confitería en cuestión se ubica en el Puerto de la Torre desde hace aproximadamente 12 años, cuando Claudia Trujillo y su marido Diego decidieron abrir su negocio centrado en el pan artesanal con horno de leña. "Si usted conoce de algún mayor o familia que no tenga dinero para compra el pan dígaselo a nuestro personal, estamos encantados de ayudar", se puede leer en el cartel que han pegado en la cristalera de su negocio, en calle Lara Castañeda, en el Distrito 10.

La iniciativa no es otra que suministrar pan a todas las familias, mayores, aquellos más necesitados, que por cuestiones económicos no se puedan permitir su compra. "Solo tienen que decírnoslo", dice Claudia al otro lado del teléfono, dispuesta a entregar una barra de pan a aquel que lo necesite, ya sea de la zona o de cualquier punto de Málaga. No pone límites y propone soluciones ante los posibles problemas: "Nuestra idea es que acudan familias de toda Málaga. Sabemos que a algunos igual se les presenta dificultad para desplazarse hasta el Puerto de la Torre todos los días por eso proponemos y ofrecemos la posibilidad de darles el pan para toda la semana. No tenemos ningún problema en hacerlo para que así no tengan que estar desplazándose tanto".

Claudia reconoce que su ayuda no nace durante la pandemia, sino poco después de abrir su panadería: "La labor de ayudar a las familias necesitadas con el pan empezó hace aproximadamente 12 años, cuando abrimos la panadería. De la mano de Cáritas ayudábamos a familias que ellos consideraban que tenían necesidad. Ellos iban a la panadería y recogían el pan".

Pese a destacar a Cáritas, la dueña del negocio apunta que no ha sido la única asociación con la que se han ligado para prestar su ayuda a los más necesitados: "También tuvimos relación con Ángeles de la Noche y varias asociaciones de desintoxicación como Jesús Nueva Vida. Ellos vienen todos los días. Recogen el pan por la mañana para el desayuno, a mediodía e incluso algunos días por la noche".

Desde que colgaron el cartel, hubo una gran acogida en la barriada y varias familias de la zona se aproximaron para solicitar su ayuda. Claudia pide a aquellos que lo necesiten que no se avergüencen: "Sabíamos que existía gente que no conocía lo que nosotros hacíamos". Sobre la idea de cartel explica que su finalidad no era otra que la difusión de su mensaje: "Con todo esto de la pandemia había mucha más gente necesitada que a lo mejor antes no había venido pero ahora necesitaba de nuestra ayuda".

150 barras diarias para los Asperones

A raíz de su cartel, una cofradía malacitana acudió a ellos. "Por suerte contactó con nosotros. Ellos llevaban comida todos los días a los Asperones y nos solicitaron ayuda", apunta Claudia que asegura que reparten diariamente "150 barras de pan para 150 familias". Aunque destaca que, pese a que inicialmente fue una rutina diaria, "desde esta semana decidieron que solo lo iban a repartir dos días a la semana. No sé si seguirán haciéndolo así o volverán a repartir todos los días. Lo que es seguro es que nosotros seguiremos aportando las barras que necesiten".

"Tenemos la ilusión de que esto alcance a muchas más familias que lo necesiten", expresa la propietaria de la Panadería Martín, que reconoce la labor de difusión de los medios para que su ayuda alcance a toda la provincia: "Espero que esto de que salga en los medios sirva para difundir nuestra ayuda. No tenemos ningún problema para dar pan para toda una semana si así evitamos numerosos desplazamientos".