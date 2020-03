Coronavirus: Una aventura sin salida en Nepal

Ana y Joaquín son pareja y residen en la Cala del Moral. Ella es malagueña y él zaragozano. Ambos se encontraban en Nepal cuando se ha desencadenado la crisis mundial a consecuencia del coronavirus. El país asiático es uno de los puntos más turísticos para aquellos con ganas de hacer trekking, denominadas así las travesías a pie por parajes remotos y naturales con escasas edificaciones, como es toda la cordillera del Himalaya.

La pareja lleva desde algo antes de que se decretara el estado de alarma en España en Nepal. Fue entonces cuando realizaron su primer trekking por el Manaslu de aproximadamente 15 días de duración. Durante éste, la conexión a internet fue mínima y la evolución de la situación en España y en el mundo a consecuencia de la pandemia fue un silbido tenue que apenas les afectó. Tras concluir esta travesía, pusieron rumbo a Pokhara, la segunda ciudad más importante del país nepalí, Ana y Joaquín comenzaron a conocer las primeras restricciones, en torno al 17 o 18 de marzo, del gobierno de Nepal: restringía visados a turistas chinos, japoneses, norcoreanos, iraníes e italianos; algunos de los más afectados por el virus.

Pese a ello, la pareja decidió afrontar un segundo trekking de una semana al que no le pusieron impedimentos desde las instituciones nepalíes. "En Nepal no había problemas", reconoce la malagueña Ana, aunque ya asegura que "había pocos turistas" y que estaban alertados de cómo evolucionaba la situación en España. Fueron durante los últimos días de este trekking, cuando Ana y Joaquín empiezan a escuchar las primeras noticias sobre medidas del país asiático: "El gobierno nepalí iba a comenzar el estado de alarma, aunque solo iba a funcionar el transporte público y ya no iban a dar más permisos para turistas. Para nuestra sorpresa, los autobuses ya no circulaban antes de llegar a Pokhara".

La pareja relata que tuvo que recorrer 20 kilómetros a pie para llegar a Pokhara, donde subsistirían cinco días con "los pequeños comercios que aún vendía verduras, frutas y agua" y donde lograron conexión a internet con normalidad: "Tuvimos contacto con la familia y seguimos por Twitter las indicaciones de la Embajada de la India [no hay en Nepal]. Nos decían que tengamos paciencia pero que en estos momentos no existe ninguna posibilidad de volver a España, no hay vuelos que conecten Asia con España".

El cierre aéreo que impera estos días en todo el mundo, y que tiene atrapados a malagueños desde Perú a Australia, afectó también a Ana y Joaquín en Nepal. Afirman que, pese a la amabilidad de la Embajada en la India, "nos informan de la posibilidad de salir de Pokhara en avioneta hacia Katmandú aunque desconocían el precio, horario, cuántos cabíamos, ni cómo desplazarnos al llegar y ni dónde nos podíamos alojar".

Tras cinco días en Pokhara sin opción de retorno, la pareja tomó un autobús –fletados para turistas– de más de siete horas hasta Katmandú en el que tuvieron que aguantar numerosos controles y en los que hubo escaso control ante la epidemia. El transporte iba lleno y las puertas cerradas: "Hacía mucho calor". Ahora están alojado en un hotel de la capital del país en la que esperan noticias para ser repatriados por España a través de dos grupos de WhatsApp: "Están haciendo todo lo posible para fletar una avión de Katmandú a España. No tenemos más noticias de momento".

"Sabemos que el sábado salió un avión de franceses y sobró espacio para 12 españoles porque estaban en el aeropuerto. El vuelo era para París y de allí tomarán un vuelo hacia Barcelona", relata la malagueña, que conoce que Alemania hará lo mismo con los suyos: "Sabemos que pronto pasará lo mismo con uno de alemanes, fletado por su embajada. Hay españoles preparados para irse al aeropuerto para esperar por si hubiera plazas. Paran en Frankfurt aunque luego tendrían que compra un billete que llegue a España".

La policía turística de Nepal ya ha contactado con ellos, como todos lo turistas del país, para tenerles controlados en todo momento de su situación y ubicación. En estos momentos, su vuelta a España, más concretamente a Málaga, no tiene fecha.