Son multitud de españoles, concretamente decenas de malagueños, los que se encuentran estos días atrapados en Australia sin poder regresar a Málaga. En la misma situación se encuentran Neus y Ana, compañeras de viaje, aunque ellas recientemente parecen haber encontrado la forma de volver a España en los próximos días. Su caso puede servir a muchos otros de la península para volver a pisar suelo español.

Neus y Ana son azafatas de vuelo. Ambas se encontraba de vacaciones en Australia. Habían decidido hacer un viaje en caravana por toda la costa este del país cuando se desencadenó la crisis que genera el coronavirus. Ellas tenían un vuelo de vuelta a España fijado desde Brisbane aunque estaba sujeto a disponibilidad. Obviamente la pandemia generó que se agotaran los billetes y que todos los vuelos a los que podían acceder pasaran a estar completos.

Fue entonces cuando comenzaron "a mirar otras opciones para comprar billetes y vimos que estaban por las nubes". En ese momento las aerolíneas "dejaron de volar y cada día ha ido a peor todo", relata Neus que asegura que en la Embajada "los primeros días ni nos cogían el teléfono" y que alguna vez que lo hicieron fueron muy "desagradables" y las instaron a dejar de "molestarlos".

La joven cuenta que lleva "cinco días intentando encontrar billetes" hasta que dieron con la fórmula para regresar a España, aunque antes de dar con ella se toparon con numerosas trabas. "Cada vez que dábamos con un vuelo salía un problema. Una vez porque nos impedían entrar en Singapur. Las compañías han estado vendiendo billetes de vuelos que ya estaban cancelados. Otras venden billetes y luego los cancelan y te los reubican. Hemos visto billetes de hasta 15.000 euros estos días. Lo mínimo suelen ser de 1.400, 2.000 o incluso 2.500 euros. Es el precio normal de un billete", denuncia Neus.

"Nosotras nos esteramos de casualidad que por Singapur se podría volver. Mi amiga se sacó un billete vía Hong-Kong. Ese mismo día por la noche llamamos a la embajada de Hong-Kong y nos dijeron que no hacía falta que cogiéramos ese vuelo, porque habían cerrado la frontera y no se podía hacer tránsito", prosigue la malacitana, que destaca que ahora "las compañías no te devuelven el dinero. Han sacado un seguro, como una política nueva de devolución debido al coronavirus. Cualquier billete que se compre no se va a hacer devolución del dinero sino que se devolverán en vales y estos nos los entregan hasta una semana o un mes después. Por lo que no puedes utilizarlo para comprar otro vuelo cuando te lo han cancelado".

"Hemos encontrado una solución vía Singapur: porque hecha la ley, hecha la trampa... "

El dúo de viajeras, tras peinar las aerolíneas y entender algo de las triquiñuelas que albergan los vuelos, dieron con una solución al problema. "Hemos encontrado una solución vía Singapur: porque hecha la ley, hecha la trampa... Es una escala técnica, al ser técnica y no considerarse tránsito está permitida ir vía Singapur. Solo la está haciendo British Airways y es para el día 3 de abril. Me costó unos 700 euros y ahora están estos billetes a casi 3.000 euros", relata Neus, que ya conoce a otros españoles a los que les ha funcionado el truco: "Teníamos dudas de que esto funcionara ya hay españoles que lo han logrado, aunque han salido con varias horas de retraso. Al principio no le dejaron embarcar, pero al ser una escala técnica y no tiene que bajarse del avión, les permitieron pasar. Así que estamos tranquilas porque parece una opción viable". Ella y Ana tienen ya sus billetes aunque viajarán en días diferentes: Neus el 3 de abril y su compañera cinco días después, el 8.

Las azafatas, que también intentaron que las repatriaran a través de la Embajada, afirman que "en España nos han dicho por activa y por pasiva que no nos van a repatriar mientras haya billetes". Neus asegura que se han quedado "sin trabajo en España porque nos han hecho un ERTE. Somos unas 500 personas las que estamos intentando salir de aquí de Australia. Si no fuera por nosotras, no saldría nadie de aquí. El Gobierno no nos está ayudando".