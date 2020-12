Cultura autoriza dar continuidad a la excavación arqueológica del Astoria de Málaga

Casi dos meses después de que el Ayuntamiento de Málaga solicitase autorización para proseguir la excavación arqueológica en la parcela de los antiguos cines Astoria y Victoria, ya hay resolución de la Delegación de Cultura de la Junta de Andalucía. Y la misma es favorable a la petición municipal.

De manera precisa, el dictamen emitido por el ente autonómico da luz verde a la realización de 10 puntos de sondeo geoarqueológico en la parcela, al objeto de determinar la existencia o no de nuevos restos históricos bajo la cota ha alcanzada, situada a -5,5 metros de profundidad. Ello es determinante en la apuesta del Consistorio por proyectar la construcción de un edificio de nueva planta en el sector, que contaría con dos plantas sótano destinadas a un auditorio, con una profundidad de hasta 10 metros.

Tal y como recoge el documento, Cultura autoriza "la ampliación de la actividad arqueológica referenciada como parte de la actividad arqueológica en curso mediante una resolución complementaria a la existente (autorizada mediante Resolución de la Delegada Territorial de Cultura, Turismo y Deporte de Málaga de fecha 23/01/19) permitiendo la realización de 10 sondeos geoarqueológicos, al considerar que complementarán los resultados ya obtenidos con la actividad arqueológica".

La previsión de la Gerencia de Urbanismo es la de incorporar los resultados que se puedan obtener de estas catas al informe final al que está dando forma la dirección arqueológica encargada de esta actuación, que será remitida a la Administración regional para que fije una posición respecto a la necesidad o no de ampliar la profundidad de la excavación, de un lado, y la necesidad o no de conservar in situ algunos de los restos ya encontrados.

El procedimiento elegido permitirá solventar las dudas sobre lo que puede haber bajo el nivel ya alcanzado. Los arqueólogos, según los datos hechos públicos, sitúan en la cota -5,5 metros restos romanos de un complejo industrial, en la zona norte, y dos enterramientos, en la parte sur. En ambos casos de los siglos I y II. Para evitar una afectación global al sector objeto de la investigación, la intervención va a incluir la realización de una decena sondeos repartidos en los puntos que se consideran más sensibles. ¿Qué profundidad tendrán? Según una de las integrantes del equipo de arqueología, Ana Arancibia, "el objetivo es alcanzar el nivel estéril". Es decir, el punto en el que se tenga constancia de que no hay posibilidad de que haya restos.

Hasta la fecha, los equipos técnicos han desarrollado tres etapas de excavación. La más moderna se corresponde con los siglos XV-XVIII, quedando relacionada con el antiguo hospital de Santa Ana, de cuya estructura destacan una antigua cripta, del siglo XVIII; la bodega, en la que se han conservado una serie de tinajas, del siglo XVI, y restos de un empedrado del patio del Mesón del Corregidor Garci Fernández.

Pero es en este nivel moderno donde los especialistas se han topado con uno de los descubrimientos más relevantes: unos 300 enterramientos cristianos del momento de conquista de Málaga en 1487. "Es lo llamativo que ha aparecido, porque es la primera vez que se encuentran", ha explicaron responsables de los trabajos.

El siguiente nivel se corresponde con los siglos XI y XV, periodo del que se localizan varios viales "que no están muy bien conservados, pero que nos ha permitido saber cómo se organizaba el urbanismo musulmán, con una serie de calles y viviendas alrededor". El más antiguo de los niveles excavados corresponde a los siglos I y III. A esta etapa romana pertenecen una pileta salsaria localizada en la parte norte, siglos II-III, correspondiendo a una actividad ya conocida en otros puntos de la urbe, y en la parte sur se tiene constancia de dos tumbas del siglo I.