Daniel Pérez critica la masificación de las aulas del colegio público Cayetano Bolívar

El portavoz municipal socialista y candidato a la alcaldía de Málaga, Daniel Pérez, ha criticado “la indolencia de Paco de la Torre” ante “un verdadero problema que sufren los niños y niñas del CEIP Cayetano Bolívar”, en la barriada de Santa Rosalía de Maqueda, un centro “de aulas masificadas con hasta 28 niños, mientras que otras están vacías por la falta de personal”.

El socialista ha acompañado a medio centenar de padres y madres en huelga desde hace dos semanas, momento en que tuvo lugar una primera concentración, en la que también participó Pérez, donde ya se denunciaba que el responsable de Educación en Málaga, Miguel Briones, “estaba mirando hacia otro lado y sigue haciendo lo mismo”.

El candidato socialista ha sido acompañadopor la viceportavoz socialista, Begoña Medina; por el concejal responsable del distrito de Churriana en el PSOE, Rubén Viruel; por la diputada provincial del PSOE Patricia Alba y por la integrante número 6 en la candidatura de los socialistas a la capital, Inmaculada Jabato, además de la presidenta de la asociación Evolución de Campanillas, Carmen Fernández.

Daniel Pérez ha exigido al delegado de Educación “que atienda inmediatamente a los padres, madres y alumnos como le ha pedido Irene”, alumna que ha leído esta petición en una carta donde explica los inconvenientes de la masificación en las aulas. Pérez insiste en que “la Junta debe conceder más profesores al CEIP Cayetano Bolívar para bajar la ratio de alumnos por aula”, durante la concentración a primera hora de la mañana.

“Si yo fuera delegado de Educación, y he sido delegado (provincial de Sanidad)”, ha expresado Daniel Pérez, “respondería a Irene cuanto antes y me comprometería a buscar una solución, en vez de permanecer callado tanto tiempo. Porque estos niños y sus padres se han concentración porque necesitan una educación de calidad, que no se puede garantizar cuando en las aulas hay hasta 28 alumnos”.

Denuncia recortes de la Junta en materia educativa

En el mismo orden de cosas, el candidato socialista ha hecho partícipe al alcalde de Málaga “de los recortes de la Junta en materia educativa, con el cierre de líneas de Educación Infantil y Primaria que sufren las familias malagueñas desde hace cuatro años. Paco de la Torre debería ser más beligerante con sus compañeros de partido, lo primero son los niños y las niñas frente a intereses políticos. No hay maestros ni maestras suficientes para garantizar una educación pública de calidad en Santa Rosalía de Maqueda. Este colegio es el único en esta barriada del distrito de Campanillas y la petición que hacen los padres es justa, debería ser atendida”, ha zanjado por su parte.

Eduardo Blanco es miembro del Consejo Escolar del CEIP Cayetano Bolívar. “El pasado 24 de marzo entregamos más de 700 firmas en la Delegación de Educación pidiendo más profesores para nuestros hijos, porque la ratio por aula es muy alta y supera con creces la máxima legal de 25. Tenemos clases con 26 y 28 niños, se está incumpliendo la ley y queremos una respuesta de la Junta de Andalucía, que se nos escuche a los padres y a los 500 niños que estudian aquí”.