¿Qué es Data Mining y por qué las empresas cada vez incorporan más profesionales con este perfil?

Durante los últimos meses, diferentes profesiones han alcanzado cotas de demanda que no se corresponden con la oferta existente. Y una de ellas es el Data Mining. ¿Quieres asegurar tu futuro estudiando una de las formaciones más prometedoras de la actualidad?

¿Qué es el Data Mining?

La llegada del siglo XXI supuso una eclosión en la sociedad y, especialmente, en la forma de comprender la información, que ha avanzado a pasos de gigante durante los últimos años, siendo la década de 2010 la que ha visto una total tendencia en el manejo y análisis de datos a gran escala.

Dispositivos, start-ups, empresas que han encauzado su transformación digital… El mundo empresarial vive influenciado por nuevos cambios como la globalización, las nuevas tecnologías pero, especialmente, la capacidad de poder mejorar un negocio conociendo a nuestro público y sabiendo cómo ofrecer un mejor producto.

De esta nueva fiebre surgen diferentes profesiones que, debido a la explosión instantánea, han dibujado un mapa laboral en el que existe una mayor demanda por parte de las empresas que de oferta por parte de profesionales cualificados. Y una de estas profesiones es la del experto en Data Mining, también conocido como “minero de datos”.

Y es ahora cuando muchos os preguntaréis: ¿Qué es el data mining?

El Data Mining ya apareció acuñado como término en los años 60 en los albores de nuevos descubrimientos tecnológicos, si bien alcanzó un cierto auge en los años 80 hasta eclosionar durante los últimos años.

Tal y como su nombre indica, el Data Mining consiste en una “minería de datos” o, lo que viene a ser lo mismo, la comprensión de una gran cantidad de datos a fin de extraer ese “algo” de valor (o piedra preciosa, si nos ponemos metafóricos), que permita aportar información de valor a una empresa y, por ende, esta consiga aplicar estos nuevos descubrimientos a fin de detectar a su público y conseguir mayores ganancias y oportunidades de negocio.

De esta forma, el minero se dedica a explorar, mediante el uso de diferentes softwares y tecnologías, enormes bases de datos con la intención de encontrar patrones repetitivos a través de algoritmos o estadísticas. Una vez se extraen los datos, estos se convierten en información de valor para la empresa o cliente.

Durante los últimos años, no obstante, se ha llegado a confundir el Data Mining con otras acciones como la recolección o extracción de datos, siendo este un concepto erróneo. Esta minería, tal y como su nombre indica, se dedica a analizar un elemento de valor, algo que difiere del no menos prometedor Big Data en el hecho de que éste, a diferencia del Data Mining, trata de buscar una información concreta y activa, pero no un patrón que pueda definir la información que después transmitiremos al cliente.

Estudia Data Mining con 3D Cube

Como puedes comprobar, el Data Mining se convierte en una interesante forma de seguir escalando peldaños laborales para todos aquellos profesionales dedicados al mundo de las TIC o Ciencias de la Información y la Comunicación: Data Scientis, Web Developer, User Experience, Open Data Specialist, Big Data Web y otras muchas profesiones relaciones con el desarrollo web y las app.

En 3D Cube son expertos en todas estas materias, siendo el Curso con Diploma de Extensión Universitaria en Desarrollo de Aplicaciones Muldispositivo y Data Mining uno de sus cursos más demandados. Impartido junto a la Universidad de Málaga y compuesto de 62 ECTS, el mismo se divide en dos etapas:

Tres primeros meses de estudio de la teoría de forma presencial.

Seis restantes centrados en un período de prácticas con una remuneración de 600 euros, lo cual, en seis meses, equivale a 3600 euros, el doble que el precio de la matrícula. ¿No suena bien? Especialmente cuando un 30% de los alumnos fueron contratados por la empresa de prácticas después de la primera convocatoria. Estos suena aún mejor, ¿verdad?

Durante el curso el alumno podrá aprender todo lo necesario para convertirse en el mejor experto con este curso de Data Mining: desarrollo de aplicaciones para móviles con sistemas iOS y Android, dominio de herramientas de Data Mining o concebir sistemas y aplicaciones software empleando diferentes métodos y lenguajes de programación adecuados al tipo de aplicación a desarrollar.

3D Cube permite construir un futuro apostando por empleos de una gran demanda que, y esto es lo más importante, permitirá entrar directamente en el mercado laboral sabiendo que, además, la matricula del curso es prácticamente gratuita gracias a las prácticas remuneradas a las que pueden acceder los alumnos tras los primeros tres meses.