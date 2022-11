De la Torre ejercerá de 'bombero' ante las dudas que el PSOE ha sembrado en su gobierno

El alcalde de Málaga ya ha regresado de la feria turística de Londres y a su regreso se ha encontrado a su equipo revuelto. El portavoz socialista en el Ayuntamiento de Málaga, Daniel Pérez, deslizó en el Pleno del 2 de octubre -el de la peineta de Teresa Porras- que desde el PP también le habían suministrado información del caso del parking de la empresa municipal Smassa en Pío Baroja. El caso es que la insinuación del dirigente socialista ha desatado una especie de caza de brujas entre los concejales populares para destacar al supuesto confidente.

Así que poco después de tomar tierra, Francisco de la Torre, ha hecho dos cosas. La primera arremeter contra el portavoz socialista que le ha metido la cizaña en la Casona del Parque. "Yo lo no le doy ninguna credibilidad a lo que dice Pérez", ha tratado de zanjar el regidor cuando los periodistas le han cuestionado por lo que este aseveró. Lo segundo, anunciar que convocará una reunión con todo su equipo para devolver las aguas a su cauce, según las manifestaciones recogidas por Europa Press.

A poco más de seis meses de las elecciones, los nervios en las filas populares cuando aún se desconocen quiénes irán en la lista suelen ser habituales. Pero si el principal adversario siembra una duda y germina porque más de uno sospecha que puede ser verdad, al alcalde no le quedará otra solución que ejercer de 'bombero'.

Más si los nervios han trascendido. Sur ha publicado que el martes la portavoz del PP en el Consistorio, Elisa Pérez de Siles, y el concejal de Urbanismo, Raúl López protagonizaron una discusión nada discreta en la propia sede del Ayuntamiento a raíz del episodio. Pérez de Siles había dado crédito a que López, que ya fue gerente de los aparcamientos Smassa pudiese ser el topo. Algo que rechaza de plano el aludido.

Sí hay dos personas próximas al alcalde malagueño son el citado Raúl López y Manuel Díaz Guirado, que también fue en su día concejal de Urbanismo, y cuya gestión de defiende sin el menor atisbo de duda.

De la Torre tiró de censo para demostrar que a su contrincante socialista no se le puede creer. Y cito un ejemplo. "Lleva bastante tiempo hablando de que Málaga ha perdido 5.000 habitantes en el año último y no es cierto". Al respecto, ha agregado que "Málaga sigue ganando población", y, aunque los datos definitivos de 2022 no están, "habrá un avance sobre los años anteriores por los datos que tengo, porque los he pedido". Por tanto, ha dicho, "no voy a creer lo que dice" Pérez.

"Plena confianza" en los concejales

Por otro lado, tras ser cuestionado por si ha preguntado a alguien de su equipo por lo que dice Pérez, De la Torre ha señalado, en primer lugar, que "tengo plena confianza en la gestión que Manolo Díaz hace en Smassa y en el equipo de Smassa", en el sentido, ha precisado, "de hacer las cosas bien en las obras de Pío Baroja con las dificultades que han tenido".

Así, el regidor ha señalado que "no teníamos ese suelo como municipal", ha recordado, precisando, además, que "el Ayuntamiento de entonces no cumplió su tarea de decir recibo los viales para su mantenimiento y para tener sobre ellos una titularidad que me permita, en su caso hacer, hacer esto". "Hemos tenido que poner solución a ese tema, eso ha complicado, bastante, pero está todo en la vía correcta y se hará, como es natural, en su plazo y legalmente".

También, y de igual modo, el alcalde de Málaga ha mostrado "confianza plena en mi equipo", en "todos" los componentes del equipo de gobierno, así que López está incluido. "Credibilidad Pérez no tiene ninguna", por lo que "lo que diga en ese sentido no le hago caso, porque no tiene credibilidad, no me lo creo" y, además, ha insistido, "tengo plena confianza en todos los concejales del equipo de gobierno".