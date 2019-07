De la Torre quiere iniciar el soterramiento del Paseo de los Curas y Cánovas antes de acabar su mandato

La parte final del mandato municipal en Málaga capital, que podría ser el último de Francisco de la Torre como alcalde, debe permitir a los malagueños ver el comienzo de una de las grandes transformaciones historias de la ciudad, que, de cumplirse las previsiones, incluirá el soterramiento del tráfico en un eje de hasta 2,5 kilómetros de longitud.

Esta arteria bajo tierra bajo tierra incluirá la Avenida Manuel Agustín Heredia, el Paseo de los Curas, la Avenida Cánovas del Castillo y parte del Paseo Marítimo Pablo Ruiz Picasso. A este gran eje se incorporan la construcción de dos nuevas estaciones destinadas a los autobuses urbanos y metropolitanos junto a la Plaza de la Marina y a la estación del ferrocarril de María Zambrano. Sentadas las bases del proyecto estrella con el que el regidor concurrió a las pasadas elecciones municipales, su intención pasa ahora por dar forma a los estudios y proyectos definitivos de la intervención en los próximos dos años, para después licitar, contratar e iniciar las obras.

Las primeras aproximaciones realizadas en forma de "reflexiones" e "ideas" por el ingeniero José Alba y el arquitecto Salvador Moreno Peralta, ambos contratados de manera directa por la EMT para la realización de sendos documentos, sitúan el esfuerzo económico a realizar en unos 277 millones de euros. De ellos, 111 millones se vinculan a la construcción del paso soterrado; 95 millones con las nuevas estaciones; 36 con tres aparcamientos en el Paseo Ciudad de Melilla, la adecuación del de La Marina y otro en el suelo portuario de Muelle Heredia; y casi 35 millones más con las operaciones urbanas en superficie.

111 millones de euros Es el coste estimado para la construcción del gran eje bajo tierra desde Muelle Heredia hasta el Paseo Pablo Ruiz Picasso

A falta de la concreción necesaria que aportarán los proyectos de ejecución, Alba sí ha apuntado que desde que se haya superado toda la parte de tramitación de los documentos la ejecución material requerirá como poco un par de años. La gran aportación de esta macroinfraestructura es que permitirá a la ciudad ampliar de manera exponencial los espacios peatonales de los que cuenta en la actualidad, con especial trascendencia por ser franjas se suelo de aproximación al puerto y al mar.

Según el ingeniero, su modelo contempla el cierre total al tráfico en la superficie que se gane el Paseo de los Curas, pidiendo llegar a "duplicar la anchura del Paseo del Parque". Y ello llevando los vehículos por un paso soterrado de doble nivel a ejecutar con muros pantalla. En Cánovas del Castillo, la fórmula es semejante.

Por el contrario, se maneja la idea de disponer de viales en superficie en Muelle Heredia para residentes del entorno directo, así como en la extensión del paseo marítimo, con la vista puesta en garantizar los servicios necesarios de la hostelería de la zona. En esta última franja, cabría la posibilidad de crear espacios de acera de hasta 15 metros de ancho.

La financiación, asunto clave a resolver El gran interrogante que pesa sobre este gran proyecto, dada su envergadura, está directamente vinculada a la financiación. ¿De dónde sacar los cerca de 300 millones? Los informes iniciales apuntan fórmulas que incluyen desde la autofinanciación de parte de las infraestructuras previstas, caso de los aparcamientos, como de la colaboración de fondos europeos e instituciones como la Junta de Andalucía y Diputación provincial, incidiendo en el beneficio que traería para la circulación del área metropolitana. A estas vías se añade la puesta en venta de los aprovechamiento de los suelos sobre los que se asienta la actual estación central de autobuses de la ciudad. Para ello, De la Torre avanza la redacción de un plan especial con el que ordenar sus futuros desarrollos, potenciando la idea de centro de negocio con usos terciarios. Lo que el Ayuntamiento sea capaz de sacar por esta parcela será relevante en el pago de parte de la operación. Una posibilidad que ya se manejó en 2010 y que fue objeto de análisis por parte de la Gerencia de Urbanismo.

El propio Alba trata de rebajar dimensión al trabajo realizado. "Esto no es un estudio en cuanto a dar unas soluciones concretas sino una reflexión sobre la obsolescencia de las actuales estaciones de autobuses, la necesidad de dar solución a la movilidad este-oeste y la necesidad de generar nuevas centralidades apoyadas en el litoral", ha apuntado. Y en esta línea el alcalde ha aludido a la posibilidad de que dentro del presupuesto de 2019, ya aprobado, pueda usarse dinero para seguir profundizando en los estudios necesarios, que tendrán continuidad el año que viene.

"Late la idea de potenciar transporte público, minimizando el transporte privado, haciendo una ciudad más humana, más habitable", ha expuesto De la Torre en un acto al que han sido invitada una amplia representación de la sociedad civil, institucional y económica de la ciudad. Esta premisa, no obstante, colisiona con la apuesta por mantener el aparcamiento de la Plaza de la Marina, reajustando sus capacidades, y la construcción de otro en Muelle Heredia, con 450 plazas.

Sobre ello, Moreno Peralta ha sido claro. "No podemos evitar que llegue al Centro, no se puede soslayar la increíble atracción que tiene", ha afirmado, al tiempo que ha apostillado: "Es verdad que tiene que haber una línea disuasoria al coche privado pero no se puede ser talibán y hay gente que seguirá yendo al centro en coche".

En el marco de la mejora urbanística que traería consigo está operación global, el arquitecto ha destacado la posibilidad de diseñar un paseo marítimo "único y diverso", pudiendo con ello dotar a la capital de la Costa del Sol de una verdadera playa urbana. Asimismo, ha insistido en lo que supondrá para lograr la conexión peatonal desde la Plaza de la Marina hacia el puerto, evitando de este modo que miles de personas tengan que estar esperando todos los días a cruzar por el semáforo que hay instalado. "Es algo grotesco", ha valorado.