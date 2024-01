Delegada de Turismo en Málaga: “La provincia es un referente turístico completo con una oferta para todos los públicos”

El turismo en Málaga está en auge. Cada vez son más los turistas que llegan a la provincia en busca de nuevas experiencias y así lo demuestran las cifras que el sector ha alcanzado en 2023. Con todos los récords batidos, Málaga llega a Fitur, junto a toda Andalucía, y la delegada de Turismo, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía en Málaga, Gemma del Corral, sostiene que Málaga es un "referente turístico", un destino "completo" que complementa "una oferta para todos los públicos". Además, asegura que este año Andalucía va a contar con un stand renovado y una propuesta que se complementa entre todas localidades.

–El 2023 ha hecho historia llegando a cifras récords en el sector turístico en Málaga, ¿Qué valoración hace al respecto?

–Estamos ante un año que ha mejorado las cifras más altas que teníamos desde que hay registros y las mejores eran las de 2019. En el imaginario de todos nosotros estaba esta posibilidad y lo anunciamos en Fitur el año pasado, pero es cierto que ha habido cifras que no nos han dejado de sorprender como los 22 millones de pasajeros del Aeropuerto de Málaga. Podemos decir que este 2023 ha sido el año de la recuperación y de la vuelta a la normalidad.

–¿A qué retos se va a enfrentar este año el sector?

–Enfrentamos 2024 desde un punto de partida muy ambicioso, con mucha satisfacción y alegría, pero también con mucha responsabilidad porque nos enfrentamos a muchos retos, como la sequía que es importante para poder mantener estas cifras y mejorarlas. En relación a la sequía existe una preocupación importante, no solo entre los empresarios, sino también entre la administración. Desde la Junta se están reforzando los recursos para poder hacer frente a la sequía, pero es cierto que el problema de la sequía hay que solucionarlo entre todas las administraciones y no tenemos noticias positivas por parte de la implicación del Gobierno de España. Tenemos que ir de la mano y sin ellos no hay manera de solucionar esta situación y de prepararnos para un futuro que garantice el agua a nuestra comunidad autónoma. Quiero hacer una reivindicación clara a la implicación del Gobierno de España con el Gobierno andaluz por el bien de los andaluces y por la prosperidad de una tierra que viene de una etapa en la que estamos siendo noticia por todo lo que se está avanzando y no podemos dejar que la sequía sea un lastre para el desarrollo económico de nuestra comunidad.

–En cuanto a la llegada de turistas que no para de aumentar ¿Qué considera que tiene Málaga que atrae a los viajeros?

–Málaga se ha convertido en un destino turístico muy completo porque complementa una oferta turística para todos los públicos. Si hablamos de la capital, ha vivido una transformación dirigida a reforzar el segmento cultural. Esto ha hecho que el destino haya cambiado y mejorado recibiendo un número mayor de visitantes, que además están una estancia más corta consumiendo más. Es una provincia que satisface las expectativas de cualquier turista.

–¿En qué segmentos destaca Málaga?

–Tenemos segmentos sin duda en el que somos muy competitivos. Somos uno de los mejores destinos de sol y playa que es nuestro segmento tradicional, pero hemos reforzado mucho el destino desde un punto de vista gastronómico y cultural. El esfuerzo que se ha hecho por reforzar las instalaciones del Puerto de Málaga y sus servicios de cara al turismo de cruceros ha sido muy importantes. Hay que sumarle la renovación de la planta hotelera y los nuevos modelos de alojamientos en los que también somos punta de lanza. Se debe tener en cuenta que la provincia de Málaga tiene el 60% de los establecimientos turísticos de Andalucía. Ha sido un trabajo de todos, de muchos años que ahora está viendo sus frutos. Málaga se ha convertido en un referente turístico sin duda.

–Y en Fitur, ¿Qué se quiere conseguir? ¿Y qué se va a mostrar?

–Este año es muy especial en Fitur porque vamos a transformar el modelo que veníamos desarrollando en la feria. Vamos a aplicar un modelo nuevo de stand y de espacios que va a ser un antes y un después. Venimos con muchísimas novedades, entre ellas que volvemos a acoger de nuevo al Ayuntamiento de Málaga y a Marbella que estaban fuera. Contamos con casi toda Andalucía en un mismo stand, excepto el Ayuntamiento de Sevilla que este año tiene uno propio. Pasamos de 5.300 metros cuadrados en 2023 a 6.500 metros cuadrados en 2024, lo que lo hace el stand más grande que hay en Fitur. Cada municipio va a tener un espacio propio de unos 400 metros cuadrados, pero van disponer de todo el espacio común. Esto va a multiplicar las oportunidades para las administraciones turísticas y sin lugar a dudas va a ser un refuerzo muy importante del sector empresarial, de los profesionales y de los trabajadores de la industria. Tenemos la esperanza, la ilusión y el convencimiento absoluto de que vamos a conseguirlo en esta edición con la colaboración de todos los destinos y de los ayuntamientos que van a poner su espacio a disposición de los empresarios. Vamos a apostar por la gastronomía dentro del stand y los medios de comunicación van a tener un espacio específico para poder desarrollar su trabajo. Este año nos presentamos frente al mundo con un stand renovado, mucho más espacio y unas características que se ajustan mucho más a la demanda por parte del sector.

–¿Cómo se desarrollarán las actividades en la feria?

–Habrá muchas sorpresas. El stand en sí mismo va a ser un stand muy interactivo, muy adaptado a los nuevos tiempos, nuevas tecnologías, y a la innovación. Estará muy en consonancia con lo que hemos lanzado, la mejor campaña de Turismo Andaluz, el Andalusian Crush. Eso sí, cada destino va a tener los espacios y presentaciones que han demandado. Además, Andalucía se presenta en Fitur con una propuesta turística que se complementa entre todas las provincias.

–¿En el caso de Málaga, qué objetivo se han marcado para esta feria?

–Estamos trabajando en una estrategia para reforzar los visitantes tanto de América como de Asia. En esa línea seguiremos en Fitur que nos servirá para hacer esos contactos y tener esas reuniones que nos permitan avanzar en los objetivos de la mejora de la conectividad con países que nos interesan porque son turistas cuyo nivel adquisitivo es superior a la media.

–¿Qué le diría a un turista que nunca ha visitado a Málaga para que viniera?

–Basándome en el mensaje que queremos mandar con el Andalusian Crush le diría que viniera a la tierra de artistas universalmente conocidos como Picasso, Lola Flores y Federico García Lorca. Les diría que vinieran a conocer cuál es la cuna de Picasso porque cuando vengan vivirán la experiencia de una provincia y una ciudad que cuando te acoge, te transforma, te rompe por dentro y no te devuelve a tu destino de origen igual. Seguramente esa transformación te hace crecer como persona, como ciudadano del mundo y a lo mejor tienes la suerte de conocer Málaga no solo para visitarla, sino también para vivir en ella.