Detenido un estafador profesional en Málaga que engañó a una empresa para robarle 15.000 euros

La Policía Nacional ha detenido en Málaga a un estafador profesional que, utilizando la técnica denominada 'man in the middle', logró engañar a una empresa de Hellín (Albacete) para sustraerles cerca de 15.000 euros.

El arrestado, de 53 años, es uno de los ciberdelincuentes más activos en del territorio nacional y ha sido detenido con anterioridad por hechos similares en los que se pudo documentar que había causado a las víctimas un perjuicio económico cercano a los dos millones de euros, ha indicado la Policía Nacional en un comunicado.

La investigación policial se inició cuando la empresa denunció en la Comisaría de Hellín que alguna persona desconocida había suplantado la cuenta de correo electrónico de uno de sus proveedores y les había enviado un mensaje en el que solicitaba que realizasen los pagos pendientes a una nueva cuenta bancaria.

Así, la empresa perjudicada transfirió un pago de cerca de 15.000 euros a la nueva cuenta, que en realidad no pertenecía al proveedor al que le correspondía recibir el pago, si no al estafador. Este modus operandi, denominado 'man in the middle'; logra estafar grandes cantidades de dinero a empresas.

Además, el principal investigado utilizaba documentos de identidad falsificados para vulnerar las medidas de seguridad de las entidades bancarias abriendo cuentas a nombre de terceras personas o personas ficticias, que después utilizaba para recibir las transferencias fraudulentas que conseguía con sus estafas.

Una vez que se identificó al presunto autor de los hechos y fue localizado en Benalmádena, se procedió a su detención así como a la entrada y registro en su domicilio, donde se le intervino diverso material informático y varios documentos falsificados.

Las primeras indagaciones han permitido llegar a la conclusión de que el detenido habría cometido estafas por un valor superior a los 109.000 euros, si bien esta cifra y la cantidad de víctimas pueden verse notablemente incrementadas una vez que se realice una inspección minuciosa de todo el material intervenido.

El estafador detenido ya estuvo incurso en la operación 'Mogador', llevada a cabo por la Comisaría Provincial de Málaga, en la que se hallaron indicios de que la organización a la que pertenecía había obtenido con las estafas beneficios cercanos a las dos millones de euros. En esta operación han participado agentes de los Grupos de Ciberdelincuencia de Málaga y de Hellín (Albacete).