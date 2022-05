División de opiniones en el campus de la UMA por el adelanto de los exámenes de septiembre a julio

La Universidad de Málaga (UMA) va a cambiar la segunda convocatoria ordinaria de exámanes de septiembre a julio para el curso 2023/2024. Esta iniciativa convierte a Málaga en la última universidad de Andalucía en incorporar esta organización del calendario de exámenes que predomina tanto en Andalucía, como España y Europa. Esta mañana, las opiniones entre los estudiantes son muy diferentes: algunos apoyan la iniciativa y otros mantienen que esto va a provocar que no tengan tiempo para prepararse bien las asignaturas.

El Consejo de Estudiantes de la UMA lleva meses trabajando junto con los vicerrectores para organizar una transición gradual y lo menos conflictiva posible. Pedro Ruiz Cruces, responsable del Ceuma (Consejo de Estudiantes de la Universidad de Málaga), asegura que para el curso 2022/2023 se realizarán “la mitad de las recuperaciones en junio-julio y el resto en septiembre”. De este modo, quieren analizar las desventajas que este método pueda poseer y así enmendarlas para implantar la segunda convocatoria ordinaria en julio.

El alquiler de los pisos si no se vive en Málaga y el tiempo para estudiar entre una convocatoria y otra son dos de las razones por las que muchos universitarios rechazan esta propuesta. Juan Luis estudia Ingeniería de Sistemas Electrónicos y no es malagueño, por lo que debe “tener un piso en julio para estar en los exámenes o venir a Málaga ese día”, lo que considera un gasto de dinero innecesario. Muchos estudiantes deciden no prepararse una asignatura para la primera convocatoria y la dejan para la segunda porque considera que no llega a estudiarse todo el temario. Este es el caso de Nuria, estudiante de Biología, que mantiene que van a perder una oportunidad de aprobar porque “si va a haber una semana o dos entre una convocatoria y otra” no le da tiempo a estudiar. En este caso, Estela, que también cursa Biología, puntualiza que si la convocatoria es en septiembre, al menos, cuentan con el verano para prepararse el temario.

A pesar de que gran parte de los universitarios no están de acuerdo con este cambio, hay otros que sí. Andrea y Lucía, estudiantes de Logopedia, mantienen que lo ven bien. "Así no estás todo el verano pensando que tienes que recuperar o ponerte a estudiar", añade Lucía, que considera esta nueva convocatoria algo positivo porque tendrán el temario más reciente y solo deberán repasar.

Otros puntos en los que las opiniones son diversas es en el hecho de que, cuando las recuperaciones pasen a ser en julio, las clases se iniciarán el 15 de septiembre. El adelantar el inicio de estas desemboca en que se deben adaptar los temarios a este nuevo calendario. Isabel, estudiante de Psicología, está segura de que “no van a ajustar ese tiempo de estudio”, por lo que prefiere que las clases comiencen como hasta ahora y así no tener menos vacaciones. En este punto, coincide con ella Fernando, estudiante de Traducción, que remarca que en la Facultad de Filosofía y Letras actualmente no hay espacio suficiente para la cantidad de alumnos que están cursando sus grados allí, por eso se pregunta que “si no hay espacio ahora para dar clases, ¿cómo van a condensarlas en menos semanas?”. Por otro lado, María, estudiante de Marketing, considera que el hecho de empezar el 15 de septiembre “no afecta tanto porque en el colegio siempre se empezaba esa semana”, lo que para ella es un problema es que con la convocatoria en julio “no va a dar tiempo a preparar bien las asignaturas”.

Eduardo Martínez Manzanares, catedrático de la Universidad de Málaga, mantiene que esta iniciativa tiene sus ventajas y desventajas. Por un lado, va a hacer que el tiempo se aproveche mejor y los cuatrimestres realmente pasen a ser cuatrimestres de verdad, pero el empezar las clases a mediados de septiembre supondrá “un gran coste de dinero en aire acondicionado” porque el clima en Málaga es totalmente diferente que en otros países de Europa.