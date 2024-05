Martín Toval, en lucha por la igualdad

EL histórico dirigente socialista Eduardo Martín Toval falleció el 15 de enero de 2019 tras sufrir uninfarto en una calle cerca de su casa en La Cala del Moral, en Rincón de la Victoria. El político sufrió el infarto sobre las 21:45 y los médicos que asistieron para socorrerle no pudieron salvarle la vida pese ahacerle maniobras de reanimación durante más de veinte minutos. Aquella misma tarde había participado en una manifestación convocada en el centro de Málaga contra la constitución del nuevo Gobierno andaluz presidido por Juanma Moreno.

Martín Toval fue uno de los redactores del primer Estatuto de Autonomía de Cataluña en 1979, que provocó el autogobierno en esa comunidad, y fue uno de los máximos dirigentes del PSOE en Madrid. En elcaso de Málaga fue especialmente conocido cuando se presentó a la alcaldía de Málaga en 1995 en una gran pugna electoral con Celia Villalobos y Antonio Romero. Estuvo en la oposición hasta 1999. Casado con la ex jefa de la Inspección de Trabajo en Málaga, Mercedes Muñoz, Martín Toval fue un defensor de la igualdad.

Formó parte de la ‘comisión de los veinte’, que negoció el Estatuto con el Gobierno central

La noticia del fallecimiento cayó como un jarro de agua fría: distintos portavoces del PSOE a nivel provincial, regional y nacional expresaron su pésame por la inesperada pérdida del político. A su entierro asistieron, entre otros, el ex vicepresidente del Gobierno Alfonso Guerra, los ex diputados socialistas en el Congreso Lola Sánchez y Carlos Sanjuán e históricos dirigentes de su partido como Enrique Linde, José María Ruiz Povedano y Juan Carlos Lomeña; así como la ex alcaldesa de Málaga Celia Villalobos y el regidor de Málaga, Francisco de la Torre, quien recordó el trabajo que Toval realizó en el Ayuntamiento, entre otros, ayudando a sacar adelante el Plan General del 97. Desde Madrid, la entonces presidenta del Congreso, Ana Pastor, trasladó, en nombre de los diputados, su pésame y lo ha descrito como una “persona comprometida con la política y con los españoles”.

En una entrevista concedida a este periódico en 2017, y a tenor de su responsabilidad en la redacción del primer Estatuto de Autonomía de Cataluña en 1979 (formó parte de la comisión de los veinte que redactaron la norma estatutaria y negociaron con el Gobierno central, que logró recortar gran parte del articulado), reflexionaba sobre la crisis institucional, política y social que derivó en el referéndum ilegal del 1 de octubre de aquel año. El conflicto catalán aseguraba, viene “de lejos”, desde el primer gobierno autonómico, de octubre de 1980, cuando Convergencia ganó por vez primera las elecciones en Cataluña, sin mayoría absoluta, y pactó con Esquerra. “Lo mejor para iniciar el montaje de la autonomía hubiera sido que gobernaran juntos los dos partidos más importantes”, los convergentes catalanes y el PSOE, que dos años después lograría el Gobierno de la nación “Aquel fue un gobierno netamente nacionalista y eso significa que tuvieron manos libres, con control de medios de comunicación, de la enseñanza y de la inmersión lingüística”, afirmó.

Ese “caldo de cultivo” llevó a la situación más reciente cuando, con la excusa del recurso del PP al Estatuto, el conflicto se enconó en los últimos años. “La primera sensación que tienen es que les están atacando”, aseguraba Martín Toval, para quien el proceso de sentimentalismo exacerbado se fue abriendo camino. A ello se sumó la “lista de agravios” entre unos y otros, las acusaciones de maltrato y la falta de diálogo. “El eslogan de que España nos roba ha llegado mucho y sin que sea cierto”. La situación creada tras el referéndum del 1 de octubre, con la anunciada declaración de independencia por parte del Gobierno catalán, puso al país en un escenario que aventuraba cambios. Martín Toval apuntaba entonces que habría que replantearse “el tema de las autonomías”, porque otras comunidades como el País Vasco “están esperando a ver lo que pasa” para también hacer exigencias. Apostaba así por recuperar un modelo que ya se propuso hace décadas, como son las tres listas de competencias, donde queden claras cuáles son competencia del Estado, cuáles de las comunidades y las compartidas entre ambos. “Todo ello cerrado”, aseguraba, para evitar problemas.