La Escuela Provincial de Familias de la Diputación de Málaga pone en marcha 'El rincón literario'

La Escuela Provincial de Familias de la Diputación de Málaga ha puesto en marcha 'El rincón literario', un espacio donde las familias malagueñas, profesorado, adolescentes y público en general podrán consultar y encontrar diversas propuestas literarias para este verano y durante todo el año.

Desde su espacio www.malaga.es/escuelaprovincialdefamilias/, cada jueves los usuarios podrán consultar bibliografía especializada en diversos temas de interés sobre alimentación saludable, claves en la gestión familiar, así como novelas y bibliografía con un mensaje de trasfondo para padres, madres, adolescentes y profesionales, según ha informado la Diputación en un comunicado.

La diputada de Igualdad, Servicios Sociales y Familias, María Dolores Vergara, ha subrayado que "esta iniciativa busca poner al alcance de familias y profesionales de forma sencilla y accesible un nutrido título de publicaciones útiles para abordar diferentes cuestiones y problemáticas".

Este pasado jueves, 10 de agosto, 'El rincón literario' ha arrancado su agenda de recomendaciones bibliográficas con dos propuestas. El primer título, 'Léxico Familiar' de Natalia Ginzburg, trata acerca de los recuerdos de infancia y juventud de la autora, del Turín de los años treinta mientras comienza a alzarse el fantasma del fascismo.

El segundo, 'Qué bien me haces cuando me haces bien', de Albert Espinosa, es el final de una trilogía de relatos que no "dejan de ser cuentos para curar el alma". Sus antecesores fueron 'Finales que merecen una historia' --2018-- y 'Si nos enseñaran a perder, ganaríamos siempre' -2020-. 'El rincón literario' se trata de una iniciativa de la Escuela Provincial de Familias a través del Área de Servicios Sociales de la Diputación Provincial de Málaga.

También, la Diputación de Málaga, a través de su Delegación de Educación y Juventud, ha puesto en marcha una campaña hasta el 20 de agosto para promocionar y fomentar actividades y lugares de la provincia, concretamente en municipios menores de 20.000 habitantes, entre los más jóvenes, coincidiendo con el Día Internacional de la Juventud, que se celebra el próximo sábado 12 de agosto.

El diputado de Juventud, José Santaolalla, ha animado a los jóvenes a participar en esta iniciativa "que invitará a otros jóvenes a visitar municipios vecinos, haciendo gala de las distintas actividades culturales, de ocio, deportivas, gastronómicas, en la naturaleza, o lúdicas que se desarrollan durante el verano”.

Para ello, se ha creado un formulario en el que todos los usuarios pueden participar, sin distinción de edad, explicando cuál puede ser un plan recomendado para realizar en época estival por los jóvenes en alguno de los municipios de la provincia.