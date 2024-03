Europa da un empujón a Brite, la empresa que quiere revolucionar los pagos instantáneos desde Málaga

Brite, la empresa sueca afincada en el corazón de Málaga que pretende revolucionar los pagos instantáneos, ha recibido un empujón desde la Unión Europea (UE). Los estados miembros aprobaron las nuevas normas que obligarán a bancos y proveedores de pago a ejecutar transferencias en euros en menos de diez segundos y a ofrecer estos pagos instantáneos al mismo precio que el resto.

Y Brite tiene para esto mucho camino recorrido. La aplicación, que trajo a Málaga parte de su desarrollo en 2020, se integra en la de los bancos –lo que garantiza la seguridad debido a la propia autentificación que requieren las entidades– y garantiza tanto los pagos del usuario a la empresa como las devoluciones de manera instantánea. Esta tecnología, que se vale del open banking permite ahorrar costes operativos, mejorar la experiencia del cliente, reducir el riesgo de fraude y eliminar las devoluciones de cargos, según indican desde la propia empresa, de ahí que lo vean como una alternativa a las tarjetas bancarias tradicionales.

Durante 2022, Brite duplicó con creces su volumen de transacciones e ingresos, y alcanzó la rentabilidad. Hoy, la empresa opera actualmente en 25 mercados de Europa y está conectada con más de 3.800 bancos dentro de la UE, llegando a más de 350 millones de consumidores finales. Cada vez un mayor número de verticales confía en Brite, desde neobrokers y plataformas comerciales, hasta comercios electrónicos, venta de entradas, financiación al consumo, viajes, seguros, plataformas para trabajadores autónomos, etc.

En España, aseguran desde la empresa, las transferencias instantáneas suponen ya más del 50% del total de transferencias, frente al 15% en el resto de la UE. Camino que ahora, deberán seguir el resto de miembros e la comunidad gracias a la nueva norma.

"Con la aprobación del reciente reglamento y la universalización de los pagos instantáneos, tanto consumidores como comercios se verán enormemente beneficiados, ya que su operativa de pagos se agilizará de forma considerable, convirtiéndose en empresas más competitivas", asegura Lena Hackelöer, fundadora y consejera delegada de Brite Payments.

Adhesión a Payments Association EU

Además, recientemente Brite ha anunciado su adhesión a la Payments Associaton EU como miembro patrocinador. Este anuncio supone el compromiso de la empresa sueca con la colaboración en el sector, además de ampliar su oferta de productos en Europa.

The Payments Association EU, que constituye un foro de colaboración en el que sus miembros pueden compartir las mejores prácticas y trabajar juntos para reforzar el sector de los pagos en general, cuenta con empresas asociadas de la talla de Amazon Payments, Deloitte, PWC, Ebay o PayPal. Junto con sus organizaciones asociadas en el Reino Unido y Asia, la Asociación promueve soluciones de pago seguras, eficientes e innovadoras, salvaguardando al mismo tiempo los intereses de consumidores y empresas.

Al colaborar con The Payments Association, Brite pretende apoyar la misión de la asociación, así como aumentar la concienciación sobre el potencial de los pagos bancarios instantáneos para abordar los puntos débiles de los comercios (uno de cada tres bancos no ofrece este servicio y 70 millones de cuentas no disponen de esta opción). En un entorno macroeconómico que sigue siendo difícil, las empresas buscan activamente formas de gestionar los pagos con mayor eficacia, incluida la integración de métodos de pago que les permitan reducir los costes operativos y hacer frente a las amenazas de fraude.

"The Payments Association EU reúne a nuestro sector y aboga firmemente por sus miembros y por el ecosistema de pagos en general", asegura Hackelöer. "A medida que los pagos instantáneos ganan tracción en toda Europa, estamos deseando desempeñar un papel activo en la Asociación y abordar juntos los desafíos comunes, así como compartir las mejores prácticas para navegar por el panorama regulatorio en evolución esto es más importante que nunca", añade.

"Los pagos instantáneos están sacudiendo el statu quo de los pagos europeos y emergen como uno de los casos de uso más prometedores para el marco de la banca abierta", afirma Thibault de Barsy, vicepresidente y director general de The Payments Association EU. "Brite Payments defiende esta categoría emergente de pagos y estamos encantados de darles la bienvenida a The Payments Association EU".