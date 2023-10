Feijóo insta a nuevas elecciones después de que Sánchez defienda la amnistía en Cataluña

La defensa de la amnistía por parte del presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, ha levantado ampollas en la derecha española. Ante un gentío concentrado en repulsa por esta medida, el presidente de los populares, Alberto Núñez Feijóo ha pedido la convocatoria de nuevas elecciones. "Oye si quieres hacer esto (la amnistía) en contra de las urnas, convoca las urnas y vamos a votar otra vez", instado al secretario general socialista al tiempo que ha animado a la izquierda constitucionalista, "que ya no la conoce ni la madre que la parió" y "que está a punto de ser eliminada de la faz del Partido Socialista Obrero Español", que se una la protesta.

Unos 20.000 manifestantes -en torno a 12.000 de acuerdo con las estimaciones policiales- han ocupado calle Larios, la plaza de la Constitución y las vías aledañas, portando en su mayoría banderas de España, para mostrar su disconformidad con la amnistía a todos los relacionados con la organización y desarrollo del llamado procès que plantea Sánchez.

"En el nombre de España, en el interés de España, en defensa de la convivencia entre los españoles, defiendo la amnistía en Cataluña por los hechos acaecidos", manifestó este sábado el dirigente nacional ante el comité federal al tiempo aseguró que en Cataluña "hay una mayoría que quiere pasar página".

Por el contrario, Feijóo ha considerado que la única reconciliación que se da en este proceso es la de "Sánchez con el sillón del Gobierno" y ha insistido en que, en lugar de preguntar si están de acuerdo "a los cargos cuyo sueldo depende de ponerse en pie para aplaudir, consulten "a todos los españoles en las urnas".

A su juicio, "si en julio pasado perdieron cuando los españoles no tenían toda esta información, en una repetición electoral el resultado sería abrumador", pues ha considerado que "el engaño, la mentira y el insulto a la inteligencia los españoles no lo votarán jamás, y por eso no nos dejan votar".

Sánchez también justificó que la amnistía se trata de una medida de gracia que debe seguir a los indultos concedidos durante la pasada legislatura y, aunque admitió que no estaba prevista para ahora, el resultado de las generales del 23 de julio y la existencia de 56 diputados, justifica su aprobación, consideró.

Y es que, para el líder de los populares, "ninguna de mayoría de españoles quiere que el Gobierno humille al poder judicial y a la jefatura del estado ni tampoco "cambiar un régimen democrático por otra categoría en la que reconocidos grupos políticos tienen derechos mientras que la gran mayoría de ciudadanos solo tienen deberes".

Asimismo, Feijóo ha asegurado que el PSOE no ha admitido aún la derrota de las pasadas elecciones, en las que hubo "un claro y contundente no a la amnistía" y ha opinado que esta medida no persigue la reconciliación. "Si hay que elegir entre ser presidente del Gobierno de España o tener el apoyo de los españoles, me quedo con tener el apoyo de los españoles, es mucho más importante que cualquier cargo, que cualquier sillón"."Esto va de principios y nosotros no vamos a abandonar los principios por un cargo, no vamos a abandonar los principios simplemente por un interés personal, por un ego", ha exclamado entre vítores de presidente de la multitud.