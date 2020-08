“Nunca nos hemos sentido tan desamparados, es desolador”

Muchos malagueños se lamentan este año porque no podrán disfrutar de la feria de Málaga. Lo cierto es que la mayoría tan solo perderán días de alegría y diversión, pero los feriantes viven de estas fiestas, y este año, debido a la crisis del coronavirus, están atravesando por su peor momento. Rafael Blánquez, presidente de la Asociación de Empresarios Feriantes de Málaga y Provincia, califica la situación como desoladora y pésima.

–¿En qué actividades se centra el trabajo de la asociación desde que irrumpió el coronavirus?

–Nos hemos puesto en contacto con 40 asociaciones de toda España. Hemos estado haciendo manifestaciones y se ha formado la UIFE (Unión de Industriales Feriantes de España). Además, hemos mandado numerosos escritos al gobierno central, a las distintas juntas provinciales, y ayuntamientos. Aún no hemos recibido respuesta. Sí quisiera agradecer al ayuntamiento de Cártama, que nos ofreció el recinto ferial para montar un parque durante todo el mes de agosto, pero tras la reunión el ayuntamiento suspendió los eventos.

–¿Cuál es ahora la principal misión de cara a los asociados?

–Aguantar todo lo que podamos y seguir mandando escritos. Tenemos previsto hacer una cacerolada el día 10 de septiembre en el primer pleno de la Junta de Andalucía. Sin duda somos los grandes olvidados de todas las autoridades.

-¿Con cuántos afiliados cuenta la asociación en estos momentos? ¿Se prevé alguna baja?

-Somos alrededor de 107 socios. No se están dando de baja, de hecho, este año no vamos a cobrar la cuota de 100 euros a los socios porque todos están con necesidades. Hemos realizado un reparto de mascarillas y pronto haremos una segunda ronda. Normalmente todos los feriantes empezamos la temporada en abril y cuando terminamos en septiembre u octubre nos damos de baja. El problema de esta situación es que hay personas a las que todo esto no les ha pillado dados de alta.

–¿Cuánto calcula que se dejará de ingresar al no celebrarse la feria de Málaga?

–Eso es casi incalculable, pero alrededor del millón de euros. Al ayuntamiento le pagamos unos 980.000 euros el año pasado. La asociación actúa como intermediario entre el ayuntamiento y los feriantes, es decir, movemos mucha cantidad de dinero, pero realmente el beneficio no es tanto. Pero este año además de no recibir ese dinero tenemos que hacer frente a algunos gastos. A muchos nos ha pillado toda esta situación con muchos miles de euros gastados ya en género para Semana Santa que se han quedado en el almacén y seguramente caducarán. Yo en mi nave tengo más de 1.000 euros que son para tirarlos directamente.

–¿Qué ayudas están recibiendo por parte de las instituciones?

–Recibimos la ayuda para los autónomos, que son 660 euros. Si ahora nos damos de alta perdemos la ayuda, pero es que conviene ponerse a trabajar. Hay que tener en cuenta que el que no tiene una hipoteca que pagar tiene un coche o una familia que mantener, y es inviable.

Pedimos ayuda al ayuntamiento y nos dijeron que sí que nos iban a asistir. Han organizado conciertos en distintos recintos y cines de verano en los distritos. La ayuda es inexistente. Para la semana de feria nos dijeron que el evento estaba anulado y no nos dejaron. Y lo que pedíamos era montar pequeñas máquinas en la calle Larios o incluso en los paseos marítimos. Si la feria está suspendida lo debe estar para todos, no solamente para algunos.

También mandamos una carta, pidiendo también el favor de no pagar los IBIs de las naves y almacenes donde tenemos los vehículos y negocios. Nos dijeron que el ayuntamiento no tenía esa competencia, que dependía del gobierno central, y éste nos comunicó que eso era competencia del ayuntamiento. Se pasan la pelota unos a otros y nadie hace nada. Esto no es cuestión de colores ni del partido político que esté en cada momento. Estamos desilusionados con todos.

–¿Se tiene previsto iniciar la actividad en algún momento o continúa el cese de la actividad?

–De momento está todo suspendido, pero no solo aquí, sino en toda España. Nos dan la opción de montar un parque de atracciones con pocos cacharritos, como ha ocurrido en El Palo, que lo solicitaron al distrito y se lo concedieron. Pero yo pasé este miércoles por la noche y no había nadie. Valencia ha montado una feria de atracciones, es decir, se puede trabajar, con las medidas de seguridad pertinentes y todos los controles oportunos.

–¿Se ha impuesto algún protocolo de seguridad diseñado para este tipo de actividad?

–Las medidas las hemos propuesto nosotros. Los peritos y los ingenieros han creado un plan de seguridad. Desde la propia asociación presentamos un plan de viabilidad.

–¿Cómo ve el futuro más próximo de los feriantes?

–El futuro es pésimo, está realmente negro. Es más, tememos que el año que viene cuando tengamos que hacer la declaración de la renta, y vean que todos los trimestres hemos tenido datos negativos, nos hagan hasta una inspección. Estamos comiendo de la ayuda de autónomos y de familiares. El año que viene veremos si arranca la feria y en qué condiciones lo hace. Ahora debemos hacer frente a más gastos, nuestra maquinaria no necesitaría un simple mantenimiento. Lo cierto es que jamás me he sentido más desamparado, teníamos una buena armonía con ellos, hemos colaborado en muchos eventos, y sentimos que todo ese esfuerzo no se nos ha devuelto aún. Nunca pensé que nos iban a ignorar de esta manera, es desolador. Ahora mismo solo contactan con nosotros cuando tenemos que pagar.