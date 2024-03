Los malagueños ganan un salario bruto anual de 18.280 euros, más que la media andaluza y menos que la española

Málaga mejora posiciones y "por primera vez" pasa a ser la provincia andaluza con el salario bruto anual más alto. Esa es la buena noticia. La mala es que sin embargo los sueldos siguen siendo más bajos que la media nacional, que existe un gran desequilibrio territorial con los pueblos como los peor parados y que persiste la brecha de género ya que la mujer percibe, se analice la variable que sea, los sueldos más bajos. Así se desprende de un informe de CCOO en base a los datos de 2022.

El análisis hecho por el sindicato apunta también otros enfoques a destacar: que la cuarta parte de los trabajadores tienen menos de seis meses de antigüedad, que el 27% reúne más formación que la necesaria para el puesto que ocupa y que, aunque la Málaga tecnológica y de grandes empresas tira en parte hacia arriba de los salarios, los contratos de alta dirección y gerencia bajan.

Según el estudio de CCOO con datos del Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA), el salario bruto anual en la provincia en 2022 fue de 18.280 euros. Eso la sitúa por encima de la media andaluza (17.233 euros) en 1.047 euros. Pero sigue estando por debajo de la nacional (21.681) en 3.401 euros. Con estas cifras, Málaga -que ocupaba la tercera posición por renta salarial de la comunidad en 2020 y la segunda en 2021- pasa en 2022 al primer puesto. Le sigue de cerca Sevilla (18.259 euros) y mientras que la provincia se coloca bastante por encima de las dos últimas, que son Huelva (14.811) y Jaén (15.205).

El secretario provincial de CCOO, Fernando Cubillo, consideró un "hecho relevante" que Málaga se sitúe en "la avanzadilla" a nivel salarial. Lo que achacó al acuerdo de CCOO para subir el salario mínimo interprofesional, al incremento medio del 2,54% en los convenios colectivos que "empuja hacia arriba los salarios" y al impulso de la ciudad tecnológica con sueldos más altos.

"Pero hay una brecha salarial de género muy importante", advirtió. De hecho, hizo hincapié en que se consideren edad, antigüedad, puesto de trabajo, jornadas parciales y otros items, "en cualquier variable que se analice hay brecha salarial de género". Según el informe, el salario brutos de los hombres (20.025 euros) supera en 3.629 euros al de las trabajadoras (16.396), lo que supone un 22,1% de diferencia.

Y luego está la brecha territorial. Porque de los 103 municipios malagueños, 11 son los que tienen los sueldos más altos (Rincón de la Victoria, Alhaurín de la Torre, Málaga, Torremolinos, Benalmádena, Antequera, Estepona, Fuengirola, Marbella, Mijas y Vélez). Pero los restantes 92 están a la cola en empleo y salarios de Andalucía. Por eso, Cubillo apuntó que junto a "la Málaga puntera que tira" hacia arriba de los sueldos, está "la Málaga vaciada de empleos y salarios". En resumen que hay "una gran desigualdad territorial". En esos pueblos, la mujer está castigada por la brecha territorial y también por la salarial, siendo la zona de Nororma y Guadalteba la peor para las trabajadoras.

Otro aspecto en el que pone el foco el informe de CCOO es el "desfase" entre experiencia y antigüedad. Porque los empleados tienen mucho más de lo primero que de lo segundo. Cubillos precisó que el 80% de los trabajadores malagueños tienen menos de 10 años de antigüedad y el 24% incluso menos de seis meses, lo que tachó de "barbaridad". Según el secretario de CCOO, "las empresas no están aprovechando la experiencia"; bien porque no se renuevan los contratos o porque los despiden. En este punto, Cubillo criticó: "Los empresarios siempre están llorando que no tienen trabajadores... Háganlos fijos. Porque hay gente con mucha experiencia que están en rotación laboral". Destacó que existen trabajadores bien preparados a los que no se fideliza. Una situación que, dijo, obliga al empleado a buscarse permanentemente la vida y al empresario a buscar trabajadores. "Tienen que fidelizarlos. Los empresarios no los fidelizan, no los hacen fijos", reclamó.

Empleo y formación

Por su parte, la secretaria de Empleo y Formación de CCOO de Málaga, María José Prados, apuntó el "desajuste por sobreeducación" del mercado laboral malagueño. El 27% de los trabajadores de la provincia tienen una formación superior a la necesaria para el puesto que ocupan. Y nuevamente la brecha. "El nivel formativo medio es superior en mujeres que en hombres, cosa que no se ve reflejada en los salarios" por la brecha salarial de género", apuntó Prados.

El 70% de los ocupados en Málaga tienen la primaria etapa de la Secundaria o formación superior. Los que sólo tienen estudios de Primaria representan el 4,3%. Este último grupo, en 2007 -con el boom del ladrillo- suponía el 21%. Según Prados, en los últimos ocho años, aumenta el nivel de ocupados con educación superior: "El nivel formativo medio crece un 10% en los últimos ocho años". Y explicó que a mayor formación, menor índice de paro ya que mientras entre los más formados el desempleo es del 15%, entre los que tienen niveles educativos más bajos es casi del 30%.

Otro matiz importante en el análisis de CCOO es que en los últimos ocho años, los empleos por alta dirección o gerencia bajaron un 44%. Porque según Cubillo, la Málaga tecnológica o de grandes firmas se ha convertido en el lugar en el que están las "sucursales de empresas, porque el directivo no está aquí".

De cara a corregir algunas de las situaciones del mercado laboral en la provincia, el sindicato lanzó tres reivindicaciones fundamentales. A los empresarios, que fidelicen a sus trabajadores para que su antigüedad sea acorde con su experiencia. A la Junta de Andalucía, que impulse el Pacto Andaluz para la Formación para que accedan al mundo laboral los que ahora tienen más dificultades para ello y que se promuevan los planes de igualdad para acabar con la brecha que castiga a las mujeres.