Fernando Cubillo: "El peor error de un político es decir que el empleo no es su problema”

Fernando M. Cubillo ha sido reelegido como secretario general de Comisiones Obreras (CCOO) en Málaga sin rival alguno. Su candidatura fue la única presentada y obtuvo 109 votos a favor, seis abstenciones y ninguno en contra. En medio del terremoto que provocó el Covid afirma que su sindicato hizo “la labor de la Administración” aclarando dudas y guiando a los trabajadores.

Es un momento difícil para capitanear un sindicato.

Los trabajadores nunca lo hemos tenido fácil. Hace nueve años teníamos tres huelgas generales. Aquellas reformas que se hicieron pensando que iban a ser buenas para el empleo no lo han sido. No se han corregido la temporalidad ni las parcialidades, los salarios no se han recuperado de la devaluación y el crecimiento económico que ha tenido Málaga no ha llegado al conjunto de la población malagueña. Los miles de empleos que no se van a crear no ocupan titulares, pero están ahí. En marzo se sujetó el empleo con los ERTE, pero dejaron de hacerse 60.000 contratos.

¿Los ERTE son una buena medida?

Sí, son una buena medida. Los ERTE tienen que estar vigentes tras la pandemia, les pedimos a las empresas flexibilidad interna para poder hacer la transición hacia el nuevo empleo bajo la figura de los ERTE. Que dé tiempo a la formación de las plantillas. Esta crisis debería haber sido aprovechada para la formación de los empleados, pero la Junta de Andalucía no ha puesto en marcha un paquete potente de medidas en este ámbito. Desde el gobierno andaluz se dijo que el empleo es cuestión de los empresarios y ese es el peor error que puede cometer un político, decir que el empleo no es su problema.

Comprobada la inestabilidad del turismo, ¿pondría todos los huevos al sector tecnológico?

La industria turística en Málaga tiene que adaptarse a una nueva realidad, este país necesita unas plataformas de captación del turismo por las que no dependa de las grandes tour operadoras y tenga que ir a las ferias a captar paquetes de turistas, hay que tener cartera propia. Como complemento al turismo hay que potenciar los sectores industriales, no sólo el tecnológico sino también a la transformación agroalimentaria. Hacen falta infraestructuras ferroviarias y potenciar el Puerto de Málaga como puerto para mercancías, no sólo para turistas.

¿Le da miedo que con el cierre de muchas empresas malagueñas lleguen grandes cadenas a ocupar su espacio creando trabajos de peor calidad?

Las políticas que están defendiendo Junta de Andalucía y Ayuntamiento potencian las grandes superficies, eso es un ataque frontal contra las Pymes. Las grandes superficies vienen de la mano de franquicias que deben acogerse a los convenios colectivos, lo que no puede ocurrir es que el descuelgue de los convenios provoque una reducción de salarios de las personas afectadas. Es importante ordenar la difusión de la zonas comerciales, porque se está reduciendo de forma drástica la pequeña y mediana empresa, que es fundamental.

¿Y las ayudas a las empresas?

Las ayudas económicas que vienen de la Unión Europea tienen que condicionar las decisiones de las empresas, se tiene que ayudar a las empresas para mantener el empleo. Si no, estamos dando ayudas para cerrar empresas. La última ayuda de noviembre de la Junta de Andalucía sólo exigía estar abierto durante tres meses, 3.000 euros para tener la empresa abierta tres meses es darles dinero para que cierren.

¿Ha notado un aumento de la afiliación durante la pandemia?

El año pasado tuvimos un crecimiento afiliativo del 3%, fruto del trabajo de asesoramiento que realizamos. En los meses de marzo y abril casi hacíamos papel de la Administración, mientras las sedes administrativas estaban cerradas y no se contestaban teléfonos ni correos electrónicos, la gente recurría a Comisiones Obreras para aclarar sus dudas.

¿Se afilian más los jóvenes?

Casi 700 menores de 25 años se han afiliado este 2.020 y de cada cinco personas, cuatro son mujeres. Son los grupos que más lo necesitan, que más vulnerables son.

¿Cómo se mira el futuro del trabajo en Andalucía con más de un 50% de paro juvenil?

Hay que cambiar la legislación de contratación. Muchas empresas abusan de los jóvenes contratándolos en prácticas o en formación y lo que buscan es reducir el coste salarial usando a gente joven que necesita esa parte práctica para completar su titulación y la mayoría de estos son contratos en fraude. Los jóvenes necesitan un contrato en formación protegido y un contrato temporal vinculado a una causa y que se potencie el contrato indefinido. Hace diez años vivieron una crisis y diez años después han vuelto a ser golpeados otra vez con una crisis. El 35% del incremento de paro en Málaga ha sido juvenil. Además, el precio de la vivienda les impide independeizarse y llevar a cabo su proyecto de vida. Hay que regular los precios de la vivienda para no expulsar a los jóvenes del centro a las afueras y las poblaciones colidantes.