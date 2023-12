El Gato Negro vuelve a repartir la suerte en Málaga, diez décimos de un quinto premio: "Estamos muy contentos"

La suerte, tan buscada como esquiva, se ha dejado ver otro año más en Málaga de mano de la Lotería de Navidad. Y lo ha hecho, entre otros, dejando un pellizquito de 60.000 euros (repartidos en diez décimos premiados de 6.000) con un quinto premio en la administración número cinco, El Gato Negro. El número agraciado, el 88.979. No obstante, este chaparrón de billetes no se ha limitado a este punto. Al contrario. Ha estado muy repartido. Se ha vendido un total de 21 décimos.

Un premio que, en cualquier caso, ha desbordado de alegría al personal de esta céntrica a la par que mítica administración, que lleva largo tiempo engatusando a malagueños y foráneos con sus cualidades azarosas. "Estamos muy contentos. De momento, nos ha llamado por teléfono una premiada para cerciorarse que el número y el importe son correctos", explica Miguel Ángel Jiménez, titular de la misma. Cuántos llevaba exactamente no lo sabe aún, pero está seguro de que llevaba "alguno más". Aunque "no le he querido preguntar".

Y es que ya habrá tiempo para eso. De momento, lo que toca es disfrutar, tras muchos meses de trabajo duro y de atender larguísimas colas que copaban buena parte de la calle Granada, donde se ubica este punto de venta. Aspecto que tampoco es de extrañar, porque, aquí, reconoce con orgullo "ya se han dado todos los premios que se pueden dar".

Así, de esta manera, El Gato Negro volvía a dar una alegría a sus clientes en Navidad, tras repartir en este mismo sorteo en 2022 la misma cantidad, 60.000, con otros diez décimos vendidos.

Quintos premios en Málaga

Por el momento, en Málaga se han vendido un total de 58 décimos de quintos premios, lo que supone 348.000 euros en premios. Los números agraciados, además del 88.979, han sido el 45.353,el 01.568, el 86.007 y el 57.421.

El 45.353, segundo quinto premio cantado este 22 de diciembre, se han vendido cinco décimos en la provincia. Está repartido en tres administraciones de Málaga capital (administración número 51, la número 54, y la 35) Torremolinos (administración nº 72) y Arroyo de la Miel (administración número 1). Cada una de ellas ha vendido un décimo.

El resto, se distribuyen a razón de un décimo en cada una, en otras seis administraciones de la capital, además de en Fuengirola, San Pedro Alcántara, San Luis de Sabinillas (Manilva), Ronda y Torremolinos.

Del 01568 se han vendido tres décimos (dos en Fuengirola y uno en San Pedro Alcántara). En total, 18.000 euros repartidos.

El sexto quinto de la mañana, el 86.007, también ha dejado un buen pellizco en distintas localidades de la provincia: 174.000 euros. Han sido 29 décimos en total, la mayor parte de ellos están en Archidona, donde hay 11 décimos.

El último en salir, el séptimo quinto de la mañana (57421), se han vendido otros dos décimos en dos administraciones distintas de la capital, uno en calle Galveston y otro en Carretera de Cádiz