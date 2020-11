Heredia dice en Málaga que la Ley Celaá "no elimina para nada la concertada"

El senador socialista por Málaga Miguel Ángel Heredia ha afirmado que la nueva ley de educación, conocida como Ley Celaá, "no elimina para nada" la escuela concertada sino que "lo que pretende es que las cuotas no existan para no impedir el acceso a niños sin recursos".

"Se trata de que cualquier niño o niña que quiera ir a un colegio concertado pueda ir aunque sus padres no tengan dinero. Eso es igualdad de oportunidades en educación, también en la concertada y ello permitirá la libertad real de los padres a la hora de poder elegir colegio", ha asegurado.

Sobre su mensaje en las redes sociales, Heredia ha indicado a Europa Press que no aludía a la escuela concertada al hablar de "pijos": "Lo que defendemos los socialistas es igualdad de oportunidades real en todos los centros educativos financiados con dinero del Estado. Que tengan tus padres el dinero que tengan, los hijos puedan acceder a la educación en igualdad".

Así, ha recordado que la denominada Ley Wert permitía las cuotas voluntarias en los colegios concertados. "¿Y esto qué es? Que los padres tenían que pagar un cuota para estar en un concertado mayor o menor, pero en algunos casos llegaba hasta los 200 euros al mes. Según el colegio concertado aseguraban que no era obligatorio, pero que en muchos casos las familias que no podían pagar difícilmente al año siguiente tenían plaza en aquel centro", ha señalado.

"De esta forma se favorecía el elitismo de los que podían acceder a ellos. Luego el debate de esta ley es un debate ideológico y económico. Esto es lo que se elimina con la Ley Celáa, esto es lo que no quiere ni el PP ni Vox", ha subrayado el senador por Málaga.

También, ha agregado, "desde el mayor respeto" a quienes este domingo se manifestaron en vehículos contra la aprobación de la ley: "No los vi cuando el ministro Wert subió a un 6,5 la nota para poder obtener una beca, lo que provocó que 120.000 alumnos hijos de trabajadores y clases medias tuvieran que abandonar la Universidad por falta de ella. Tampoco los vi cuando el Gobierno de Rajoy recortó en 6.000 millones la educación pública".