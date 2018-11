Suspenden operaciones en el Regional por la rotura de la conducción de oxígeno y gas anestésico

El responsable de Sanidad de UGT, Vicente Sandoval , explicó que ante esta situación y para evitar las consecuencias de eventuales nuevas interrupciones del suministro, la gerencia ha optado por suspender intervenciones programadas. Según detalló tras una reunión de urgencia que la dirección ha mantenido esta mañana con los sindicatos para informarles de la situación, en el pabellón A no ha incidencias ya que lleva otro circuito de gases diferente. Y en el B, "todo funciona con normalidad salvo los quirófanos que quedan mermados por razones preventivas hasta que no se tenga seguro que la solución es definitiva".

Quince operaciones programadas se han suspendido hoy en el Hospital Regional debido a la rotura de las conducciones de oxígeno, nitrógeno y gas anestésico como consecuencia de la caída del muro que separa el centro sanitario y el colegio Santísima Trinidad. El incidente se ha producido sobre las cinco de la madrugada y ha obligado a los sanitarios a recurrir a respiradores manuales y bombonas de oxígeno para atender a 22 pacientes de la UCI ya que que los gases que llegan por los caños de la pared no funcionaban.

Las intervenciones programadas se aplazan "por precaución"

El hospital informó que la caída del muro entre el colegio y el centro sanitario ha afectado a una parte de las tuberías del pabellón B y de los conductos de gases medicinales. "Esto ha provocado que la actividad quirúrgica programada para esta mañana se haya pospuesto por precaución y para garantizar la seguridad tanto de pacientes, como de familiares y profesionales", ha señalado el Regional. Según ha precisado, el aplazamiento ha afectado a 15 operaciones que eran complejas; algunas de las cuales ya están reprogramadas para mañana.

Además, ha indicado que la seguridad de los pacientes que requieren de oxigenoterapia no se ha visto comprometida en ningún momento y que no se han producido daños personales ni materiales.

Los quirófanos del pabellón A, que no se ha visto afectados, han continuado según la programación prevista. En el pabellón B funcionan los quirófanos de urgencia, pero no los de actividad programada que por prevención no se pondrán en marcha hasta mañana, cuando ya esté todo arreglado.

Durante la mañana, los Bomberos han trabajado en la zona para evaluar daños. También lo ha hecho el personal de mantenimiento del hospital para garantizar la seguridad de los restos de la pared. "Estos trabajos concluirán a lo largo del día de hoy. Toda estas las actuaciones han sido trasladadas a los responsables implicados, tanto de las plantas, como de los servicios y unidades quirúrgicas, así como a los agentes sociales con el fin de que conozcan de primera mano esta situación", explicó el hospital.

La dirección agradeció la colaboración de profesionales, pacientes, familias y agentes sociales.