Huelga de médicos en Atención Primaria en Málaga: “No nos valoran como los especialistas que somos”

Menospreciados, desencantados e infravalorados. Así se sienten muchos de los facultativos de los centros de salud. Tanto los médicos de familia como los pediatras que trabajan en Atención Primaria han hecho seis años de carrera, un duro examen para acceder al MIR y luego una formación de cuatro años. En definitiva, una carrera similar a la de cardiólogos, traumatólogos, ginecólogos, dermatólogos o al resto de especialistas. Sin embargo, perciben que no tienen el mismo reconocimiento social. Además, con la nómina de cada mes constatan que tampoco obtienen el mismo salario y con las abultadas agendas de cada día confirman que las condiciones de trabajo distan mucho de las de sus compañeros de la atención especializada.

“Ni la Administración ni la gente nos valoran como los especialistas que somos. Porque los médicos de familia que trabajamos en los centros de salud también hemos hecho un MIR y tenemos una especialidad”, apuntaba un facultativo de un ambulatorio de Málaga capital que este miércoles estaba de servicios mínimos en la huelga convocada por el Sindicato Médico Andaluz (SMA). Si no le hubiera tocado trabajar, se hubiese sumado al paro.

Sus palabras resumían a la perfección el sentimiento de muchos médicos de Atención Primaria y el trasfondo de una huelga con la que enarbolan reivindicaciones por las que llevan luchando más de 20 años. Porque estos profesionales recuerdan que aunque son tan especialistas como los de los hospitales, atienden el doble o el triple de pacientes cada día, cobran como poco unos 800 euros menos al mes, su complemento FRP (formación, responsabilidad y penosidad) es “siete veces más bajo” que el que perciben en la atención hospitalaria y, además, tienen “las manos atadas” a la hora de pedir pruebas diagnósticas. Insisten en que la valoración como especialistas por parte del SAS no pasa por “palabras o acuerdos que no se cumplen” sino por hechos:agendas con un límite diario de pacientes y condiciones laborales y retributivas idénticas a las de los demás especialistas.

“El problema no es el dinero. Dinero tienen, pero no priorizan la Atención Primaria”, se quejaba un facultativo. Aclaraba que su centro de salud no es de los peores en cuanto a saturación. “Pero hay otros en los que no te respetan y te insertan y te insertan pacientes”, aseguraba. Aludía a los llamados bises, los enfermos que se citan a la misma hora cuando las agendas ya están llenas.

Este miércoles, mientras algunos compañeros se manifestaban en Sevilla ante la sede de la Junta, facultativos de servicios mínimos reprochaban el argumento de algunos gestores y políticos de que no hay profesionales para contratar. “Médicos hay, pero si cobran menos que en los hospitales y tienen más sobrecarga, los que pueden huyen de la Atención Primaria”, afirmaba un pediatra en servicios mínimos.

Una médica de un centro de salud de la capital que no secundó la huelga justificaba su decisión en “el sentido de la responsabilidad; por no dejar tirados a mis pacientes” y en que incluso ha habido periodos en los que la Atención Primaria “ha estado peor que ahora”. Otra facultativa que tampoco se sumó al paro decía que, a punto de jubilarse, no quería ni hacer huelga ni comentarios a la prensa. Por su parte, un facultativo de servicios mínimos era tan escueto como contundente:“Motivos hay para la huelga”.

Entre los usuarios, mucho desconocimiento: la mayoría ni sabía de la convocatoria de huelga. Y también, división de opiniones:unos respondían que los facultativos de Primaria tendrían sus razones para hacer paros y denunciaban casi dos semanas de espera para acceder al médico de cabecera, mientras otros deslizaban una crítica al afirmar que “muchas veces las salas están vacías”.

Y entre las voces recogidas, la de los estudiantes de Medicina, el futuro de la profesión. Un veinteañero que rota por Primaria, está en sexto año de la carrera y que este miércoles pasaba consulta junto a un facultativo en un centro de salud de la capital afirmaba con rotundidad: “No merece la pena quedarse. Me voy a Suecia...”