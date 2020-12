Cerca de 150 vecinos de Huelin vuelven a protestar contra la instalación del SARE en la zona

Alrededor de 150 vecinos del barrio de Huelin han vuelto a expresar su rechazo a la decisión del Ayuntamiento de Málaga de poner en funcionamiento desde mañana la denominada zona azul en la zona de Echevarría de Huelin. La grito de "Si esto no se arregla, guerra, guerra, guerra" y tras una gran pancarta en la que se leía "Huelin, no a la zona azul", los participantes mostraron su oposición a los planes de la Sociedad Municipal de Aparcamiento (Smassa), que incluye la delimitación de 472 plazas SARE en las calles del entorno.

De acuerdo con las tesis del equipo de gobierno, esta medida cuenta con el respaldo de una parte de comerciantes y residentes, algo que niegan los colectivos vecinales contrarios a la iniciativa. La idea inicial es que esté en periodo de pruebas durante seis meses.

Sebastián Acedo es presidente de la Asociación Parque del Mar, asentada en la zona de Echevarría. "La opinión que conocemos de los vecinos es que no quieren el SARE; hay que pensar que son bloques muy antiguos y no todos tienen aparcamiento", expresa el representante vecinal, quien ha señalado que la posibilidad de que haya un cambio en los planes del Consistorio "dependerá de los vecinos, porque el Ayuntamiento sigue en sus trece". Acedo ha criticado la nula "voluntad de diálogo" mostrada por el equipo de gobierno en este asunto.

En la misma línea está Paco Moya, de la Asociación Torrijos, colectivo que extiende su campo de acción al barrio de Huelin. "El Ayuntamiento no ha contado con la asociación, nos han marginado", ha denunciado, justificando el interés que todo el barrio tiene en el SARE de Echevarría por los grandes problemas de estacionamiento existente. "Donde los van a poner es donde más daño hacen a los vecinos", ha afirmado, incidiendo en que no ha existido diálogo ni con vecinos ni con comerciantes.

Isabel Romero es integrante de la Plataforma Huelin, no al SARE. A pesar de asumir que este mismo lunes está previsto activarse la zona azul, anuncia que el colectivo seguirá luchando para que se dé marcha atrás. "Los vecinos están con nosotros, van a seguir luchando", ha explicado, haciendo un llamamiento a otros barrios en los que también se prevé la llegada del Sare, caso de Cruz de Humilladero. De acuerdo con los datos aportados, esta plataforma ha logrado la recogida de 1.856 firmas en contra del Sare.

Los vecinos concentrados en la Plaza de la Solidaridad han contado con el apoyo de representantes de los grupos de la oposición municipal, el PSOE y Adelante. Ambas formaciones con sus respectivos portavoces en el Casona del Parque. Daniel Pérez, del PSOE, ha defendido como "justa" la reivindicación de los vecinos de Huelin y ha acusado al alcalde, Francisco de la Torre, "de no querer escucharlos".

"No quieren la zona azul, que tiene afán recaudatorio en los barrios; no ha habido consenso ni con comerciantes ni vecinos", ha añadido, insistiendo en que su grupo no está en contra de este sistema de aparcamiento regular, pero sí de que se instale "en los barrios obreros".

Eduardo Zorrilla, de Adelante, ha abundado en esta idea. Si bien ha defendido la zona azul en ciertas zonas para favorecer la movilidad sostenible, ha recalcado que cualquier extensión debe contar antes con el aval de vecinos y comerciantes. "Solo hay razones de recaudación ante la bajada de los ingresos de Smassa; busca compensar la perdida de beneficios, presionado por los socios privados", ha añadido.

A Echevarría de Huelin le seguirá en próximas fechas la zona de Cruz de Humilladero, donde también llegará en pruebas. La idea municipal es que en ambos puntos sea gratuito durante la vigencia del sistema, aunque para ello antes ha de aprobar una modificación de la ordenanza municipal.