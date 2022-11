El IES Campanillas pide que se cubra la baja de la monitora de Educación Especial de forma urgente

El claustro de profesores del IES Campanillas se ha concentrado este miércoles a las puertas del centro para pedir que se cubra de forma urgente la baja de la PTIS (Profesional Técnico de Integración Social). Los cuatro alumnos que se encuentran en el aula específica no tienen monitora desde octubre.

Unos 55 días son los que llevan en el centro sin esta docente por encontrarse la profesional de baja. Esta figura se encarga de atender las funciones de carácter asistencial, que, entre otras, incluye, ayuda en el control de esfínteres, en el uso del wáter, en los desplazamientos y en la comida y aseo, de los cuatro alumnos con Trastornos del Espectro Autista que acuden al aula específica de Educación Especial del centro.

La orientadora del centro, Raquel, ha asegurado que todo el claustro de profesores “está ayudando en lo que se puede”, acudiendo en sus horas de aula a las clases donde se encuentran estos alumnos y al aula específica. De este modo insiste en que “no se puede tener dos meses a unos niños sin atender y tampoco podemos decirles no vengas que no tenemos servicios”. A pesar de que están intentando cubrir las necesidades de dichos alumnos, la profesional se lamenta porque “no es la asistencia de calidad que ellos necesitan”, puesto que el alumnado con TEA precisa una rutina y un orden en su atención educativa.

Desde el centro han señalado que han remitido numerosos escritos a la administración solicitando que se cubra de manera urgente a la profesional que se encuentra de baja para poder dar al alumnado la educación de calidad que se merecen. En este sentido, el claustro de profesores ha indicado, a través de un comunicado, que “la situación es insostenible, y está generando grandes dificultades en el proceso de enseñanza-aprendizaje de este alumnado, en la organización de las guardias y en la vida diaria del centro”.

En esta concentración, también ha estado presente USTEA. La delegada sindical de Educación de Personal Laboral ha remarcado que se debe ocupar esta plaza porque esta situación “daña a los niños, al profesorado y también a nuestro gremio”. Asimismo, Virginia Vázquez, delegada sindical de Personal Laboral de CCOO, también ha remarcado el hecho de que esta plaza esté todavía sin cubrir hace que la carga de trabajo sea para los profesores del centro y como consecuencia “dejan de lado sus otras funciones y realizan necesidades asistenciales que le quitan tiempo de enseñar otras materias”.