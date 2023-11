Los Indie Games Málaga reúnen a profesionales del sector para impulsar a los futuros desarrolladores de videojuegos

La quinta edición de los Indie Games Málaga está llegando a su fin, pero antes de conocer los ganadores de este año se han organizado en el Polo de Contenidos Digitales una jornada en la que se han reunido diferentes profesionales de sector del videojuego para hablar y explicar a los futuros desarrolladores cómo ha sido su camino hasta ahora. Entre sus ponentes han estado diseñadores gráficos, CEOs de empresas y diferentes desarrolladores de videojuegos premiados en los Indie Games. Cabe señalar que en el Polo también ha habido una zona de pruebas de los videojuegos finalistas.

La primera en abrir esta jornada ha sido María Torres Fraija. Esta joven de Barranquilla, Colombia, es diseñadora gráfica y directora del departamento de 3D en Team Toon Studio. En su ponencia ha analizado cómo el principio de animación ‘appeal’ diferencia los personajes, los llena de vida y se vuelven seres reales en la mente del jugador. La joven colombiana ha asegurado que para diseñar un buen videojuego de animación los desarrolladores deben empaparse “de toda la información posible tanto del proyecto como de la personalidad del personaje”. En definitiva, “todo lo que se pueda encontrar” para poder desarrollar bien el trabajo, siempre teniendo claro “qué es lo que quieren comunicar”.

Para conocer más a fondo a los personajes, Torres ha explicado que “los animadores se supone que somos actores ocultos tras esos personajes, entonces tenemos que grabarnos a nosotros mismos haciendo las acciones d ellos personajes para conocer su movimiento”. Asimismo ha aconsejado a todo el público que busquen “inspiración” en las pequeñas cosas. En definitiva, la animación ha de ser “clara”, debe “comunicar” bien y ser “creíble”.

La siguiente en subirse al escenario ha sido Elena Blanes, CEO de Stega, que ha dado una charla sobre el trabajo de desarrollar un videojuego en España e intentar hacerlo viable. En este sentido, ha explicado que todo desarrollador debe tener en cuenta que un videojuego debe contar una historia, ya que “un videojuego es un lienzo en blanco expresarse”. Asimismo, ha incidido en que al hacer un videojuego “las cosas no van a salir bien a la primera” y ella misma considera que en el fracaso está el éxito porque “cada fallo te acerca más al éxito”.

Con el fin de esta ponencia llego la primera mesa redonda sobre dos casos de éxito en la industria en la que han participado Ian Bermejo, CEO de Cooking & Publishing, y José Fuerte, fundador y CEO de OWO. En este sentido, han analizado lo que han vivido con sus empresas desde que las crearon y han observado qué errores han podido cometer. Para Fuerte uno de los errores que se puede cometer es “estar totalmente impermeable”, es decir, “lo más importante es cubrir una necesidad” para poder tener éxito. Por su parte, Bermejo ha señalado que al hablar de fracaso “no considero que haya tenido un fracaso, porque cada fracaso que hemos tenido, la hemos analizado y hemos visto por qué ha sido así”.

Por último, se ha llevado a cabo una mesa redonda titulada Ganaron los Indie Games Málaga y nos cuentan su experiencia. En esta ocasión los ponentes han sido Daniel Cañete del videojuego Maruja Mallo del estudio Novelingo Art que se hizo con el premio a Mejor Videojuego Móvil 2022; Francesc Porta del videojuego Ugly del estudio Team Ugly (Barcelona) que en la edición de 2021 se hizo con el premio a Mejor Videojuego Indie y a Mejor Videojuego PC/Consolas; Isabel Ramírez del videojuego Delirium de estudio Blackgate Studios Málaga que se llevó el premio a Mejor Videojuego de Accesibilidad 2021; y Toni Abellán del videojuego Locked out memories del estudio No Fear Games (Valencia) que se llevó el año pasado el premio a Mejor Videojuego Indie y a Mejor Videojuego XR/Tech. En este sentido, han aconsejado a los futuros desarrolladores que se quieran presentar a próximas ediciones de los Indie Games que “si tienen algo que puedan enseñar, aunque sea una demo, que lo presenten” y se lancen “sin miedo” porque “si uno no cree en su propia idea, nadie la va a comprar, pero si confías en el producto, no puedes perder nada por presentarlo”.